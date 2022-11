Resurgen comentarios clasistas hacia Grupo Firme tras show de medio tiempo en el Estadio Azteca

La agrupación de música regional, Grupo Firme, fue abucheada la noche del lunes, durante el show de medio tiempo del partido de la NFL entre Arizona Cardinals y los San Francisco 49ers, en el Estadio Azteca.

Por lo anterior, en redes sociales surgieron comentarios clasistas, así como también los que estuvieron a favor y defendieron a la banda.

Por medio de Twitter, usuarios expresaron su sentir, ante la presentación de Grupo Firme.

Algunos usuarios utilizaron memes para expresar su enojo ante el show de medio tiempo.



Sin embargo, otros más comparaban a la gente del Azteca con la que se presentó en el Zócalo de la Ciudad de México.

Algo me dice que la gente que fue al juego de la NFL en el Azteca no es la misma que llenó el Zócalo con Grupo Firme. Presiento.



Asimismo, hay quienes bromearon con las condiciones del clima.

No es lluvia, son las lágrimas de la gente que no quería ver a Grupo Firme en la NFL.



Así, algunos más usaron sitios de México para aprovechar la ocasión.

De igual manera, una usuaria puntualizó que no se trató de clasismo ni racismo.

Aquí no hay clasismo, racismo, ni una chingada. El grupo Firme puede ser alabado en el Zócalo, pero no aplica para los aficionados a la NFL. Pero se ahuevan a meterlos hasta en la sopa. Lo siento por @Claudiashein . Tanto que se los mete en el corazón. Hasta premio les dio. pic.twitter.com/SMjJxEcCh4

Asimismo, un sector del público mostró su solidaridad ante el abucheo que recibió la agrupación.

Puede gustarte @GrupoFirme o no, pero abuchear a un artista sólo por ser "clasistas" habla muy mal de nosotros, porqué esos que fueron a ver el partido de la @NFL se sentirán superiores pero perdón son mexicanos y eso de no apoyar a otros mexicanos que sólo quieren trabajar...

Díganle a toda la bola de ridículos mamadores y clasistas que abuchearon a Grupo Firme que ellos son la verdadera gente sin educación porque ya tienen más de 40 años y le faltan al respeto al trabajo de alguien solo porque hacen música que a ellos no les gusta



Me divierte ver a los clasistas defendiendose por abuchear a Grupo Firme argumentado que "los aficionados a la NFL no escuchan esa música".

Pues que escuchan mamón, música clásica?

Solamente aceptemos que nuestro país discrimina, es clasista, racista, xenofobo, etc. Y ya.

— Raí (@MrCharliyBrown) November 22, 2022