Regreso a clases 2022-2023: ¿Estudiantes pueden ir con cabello largo o pintado?

El lunes 29 de agosto próximo, cerca de 24.5 millones de estudiantes de educación básica regresarán a las aulas, tras dos ciclos escolares en formato virtual e híbrido derivado de la pandemia de Covid-19.

Previamente, la SEP informó, a través de un comunicado, algunos lineamientos para el regreso a clases en este nuevo ciclo escolar 2022-2023.

En ese documento se detalla que los estudiantes no sólo necesitarán cuadernos, plumas y lápices, debido a la pandemia por coronavirus o Covid-19 desde el ciclo escolar pasado, los alumnos tuvieron que incorporar los cubrebocas a su lista de imprescindibles en el aula.

Pero no sólo los útiles escolares son parte del regreso a clases, también lo es la convivencia y la nutrición que se da en las escuelas.

En medio de todo ese contexto, un maestro de una escuela secundaria pública pidió a los padres de familia que en este regreso a clases no pretendan "imponer sus normas" que permiten que los niños vayan a la escuela con el cabello largo o pintado.

"Muy pronto inicia un nuevo ciclo escolar y quiero pedirles un favor: Permitan que los maestros seamos los responsables de la disciplina dentro de la escuela, no quieran imponer sus normas, ni decir 'mi hijo puede ir con el cabello pintado o largo porque no estudia con el pelo'., hagamos de nuestra comunidad, un equipo, en donde todos podamos trabajar en el futuro de nuestros jóvenes", escribió el profesor de secundaria en sus rede sociales.

Según el maestro, los jóvenes deben entender "que en todos los lugares hay reglas y deben acatarse, créanme que esto hará que sus hijos piensen dos veces antes de querer romperlas y meterse en problemas de verdad".

Y que "un niño que respeta el reglamento de la escuela, será un adulto que respete las leyes".

Sin embargo, el comentario del maestro desató un debate entre sus seguidores y otras personas en redes sociales.

Algunos le dieron la razón respecto a las reglas. "Creo que en la escuela, en el trabajo y en casa hay reglas y cada uno debe de obedecer, las reglas no se discuten se acatan! Educa a los niños y no será necesario castigar a los hombres !!! (sic)", "puedo decir que tiene toda la razon del mundo. Si se permite desde pequeños que lo hagan estamos fomentando que siempre harán lo que ellos quieran, es por eso que de adultos hay muchos prepotentes queriendo hacer lo que ellos quieren", "reglas y formación aplica en la escuela o cualquier lugar donde se requiere disciplina. ¿Es más por qué se discute un tema donde no hay discusión?", fueron algunos de los comentarios de la gente que apoyó al maestro.

Sin embargo, hubo quienes se mostraron en total desacuerdo. "Con el cabello no se estudia", "Hay que dejar a los niños libres. Dejen que sean ellos mismos. La educación viene en casa, los valores familiares y sociables. En la escuela se refuerzan esos mismos valores y aprendes más. El cabello largo o pintado no tiene nada que ver con algo malo", "Increíble, sigue habiendo gente con pensamientos del siglo XIX. La eterna batalla de las generaciones viejas por imponerse a las nuevas. Lo único que está cool es que estas nuevas generaciones no se dejan y gritan y defienden lo que quieren, no como las nuestras que nos dejamos siempre imponer por reglas absurdas cómo estás y que solo crearon seres de pensamientos intolerantes y cerrados".

¿Qué dice el Conapred?

Sin ebargo, la controversia se puede resolver con lo que dicen las leyes. El Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) es un organismo del estado mexicano que tiene como fin eliminar la discriminación en todo el país.

Hace unos días ese órgano determinó que los derechos a la educación y al libre desarrollo de la personalidad de los niños, niñas, jóvenes y adolescentes de cara al regreso a clases 2022-2023.

La Conapred indicó que del 3 de enero al 15 de agosto de 2022 se han atendido 487 casos relacionados con el regreso a clases en los que se ha negado el acceso a las escuelas "por tener el cabello largo o pintado", de los cuales se han derivado 5 quejas que pueden ser considerados como discriminación.

"Hacemos un llamado a respetarlos", dijo Conapred respecto al cabello largo o pintado en el regreso a clases.

