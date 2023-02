Raymix le echa porras al AIFA porque dice que el AICM está "feo y chueco"

El cantante mexicano de la electrocumbia, Edmundo Gómez, mejor conocido como Raymix estuvo recientemente en el nuevo Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA).

En su cuenta oficial de Twitter comentó que es una gran obra y hasta el personal del lugar es muy amable.

“Me parece que el aeropuerto está muy bonito, muy bien hecho, y me conviene más venir por acá”

Sin embargo, causó polémica porque dijo que el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), está feo y hasta chueco.

“La verdad es que el Aeropuerto de la Ciudad de México, actualmente está muy feo y hasta chueco, la pista 5 izquierda está chueca y se siente feo al despegue”, comentó.

Es importante mencionar que además de dedicarse a la música, el talentoso joven también es ingeniero aeroespacial y en el 2013 hizo una pasantía educativa en la NASA en Estados Unidos, donde ayudó a desarrollar un satélite.

Probablemente esta sea la razón por la que asegura que la pista está chueca, pues tiene los conocimientos en la materia.

Sé que nadie me preguntó pero sí quería dar mi opinión. Me parece que el Aeropuerto Int. Felipe Ángeles, #AIFA, está excelente! Y al menos a mí me conviene más que el AICM. Mexicanos, la obras ya están hecha! Hay que qprovecharlo!!!! pic.twitter.com/l0awqIfDiF

— Raymix (@raymixmusic) January 31, 2023