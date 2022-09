¿Quieres una Beca Benito Juárez? Con Cédula de Solicitud sabrás si eres candidato

La Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez habilitó la Cédula de Solicitud de Incorporación en Línea (CSI) para pedir que niños y jóvenes sean incorporados a los programas de becas del gobierno federal.

Se trata de una herramienta digital con la que los interesados podrán solicitar el apoyo e incluso saber si son candidatos para obtenerlo, y fue habilitada con el objetivo de que niños y jóvenes en condiciones de mayor vulnerabilidad continúen sus estudios en los diferentes niveles.

Lee también: "Más de 483 mil estudiantes de educación básica dejaron las aulas", señala el Cuarto Informe de Gobierno

¿Qué es la CSI?

La Cédula permite saber, en tiempo real, si el alumno puede participar o no en el proceso de selección de los programas de becas de educación Básica, Media Superior y Superior.

El primer paso para acceder a esta herramienta es consultar el nivel de priorización de la escuela o plantel donde estudian los niños y jóvenes en el Buscador de Escuelas, para lo cual es necesario entrar a https://buscador.becasbenitojuarez.gob.mx/escuelas/ o identificar la escuela por Búsqueda Avanzada y tener la Clave de Centro de Trabajo (CCT).

Los niveles de atención, son: Prioritaria, es decir que la escuela está en una localidad prioritaria; Susceptible, que el plantel no está en una localidad prioritaria y la incorporación está sujeta al presupuesto del programa; y No Susceptible, que la escuela no está considerada para que sus alumnos tengan una beca o es un plantel privado.

Solo si el plantel aparece como “Escuela prioritaria” o “Escuela Susceptible de Atención” se podrá acceder a la Cédula de Solicitud de Incorporación en Línea.

De acuerdo con la Coordinación Nacional de Becas, del 12 de septiembre al 7 de octubre los planteles de Educación Media Superior le compartirán su matrícula, por ello, la Cédula de Solicitud estará disponible después del 7 de octubre para los estudiantes que, por una situación ajena a ellos, no hayan sido reportados por su plantel educativo.

En caso de que personal de la Coordinación haya acudido a la escuela donde estudian los niños y jóvenes interesados y haya aplicado la Cédula Única, no es necesario llenar la Cédula de Solicitud de Incorporación en Línea, pues ya forman parte del proceso de selección de nuevas familias beneficiarias.

Lee también: ¿No recogiste tu tarjeta de Jóvenes Construyendo el Futuro? Te decimos qué hacer

Requisitos

Para llenar la Cédula se debe tener a la mano, además de los datos de la escuela, la CURP, comprobante de domicilio, un número telefónico y un correo electrónico. Aunque el llenado no tiene ningún costo tampoco garantiza que será beneficiario de la beca.

¿De qué va cada beca?

La Beca de Educación Básica se da por familia, sin importar el número de hijos, por lo que no se requiere llenar la Cédula de Solicitud de Incorporación por integrante, mientras que la de Educación Media Superior es universal y no es necesario registrar la solicitud a través de la Cédula, basta con que el plantel haya reportado al alumno como inscrito.

Para la de Educación Superior se debe registrar la solicitud mediante el Sistema Único de Beneficiarios de Educación Superior (SUBES) en https://subes.becasbenitojuarez.gob.mx/ durante el periodo de registro estipulado en el proceso de selección vigente. Si no se hizo se puede llenar la Cédula de Solicitud de Incorporación en Línea.

Lee también: “No podría contestar eso”: así responde la secretaria de Educación sobre nuevo modelo educativo

mcc

Suscríbete aquí para recibir directo en tu correo nuestras newsletters sobre noticias del día, opinión, opciones para el fin de semana, Qatar 2022 y muchas opciones más.