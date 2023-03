¿Quién es Yeri Mua, la influencer que se "colgó" de la fama de AMLO en Facebook?

Luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador compartiera una foto de un supuesto aluxe en la construcción del Tren Maya, la influencer veracruzana Yeri Mua aprovechó la ocasión para comentar la publicación y decir que se "colgó" de su fama, tras presumir que cuenta con los mismos seguidores.

Por medio de Facebook, la influencer contestó una publicación del mandatario.

"Señor presidente tenemos el mismo número de seguidores soporte y bendiciones", se lee en la publicación.

Cabe mencionar que, tanto López Obrador como Yeri Mua, cuentan con 9.9 millones de seguidores.

De igual manera, en su cuenta de Twitter señaló que "por comentarle a AMLO en fb aumenté como 30 mil seguidores. Me siento muy colgada de su fama la vdd".





¿Quién es Yeri Mua?

Yeri Cruz Varela, mejor conocida como “Yeri Mua”, nació el 17 de diciembre de 2002, y actualmente tiene 20 años de edad.

Es conocida por sus tutoriales de belleza y su presencia en las redes sociales, en el que algunos la identifican como la “Bratz jarocha” por su parecido físico con las famosas muñecas.

Polémicas

La influencer sorprendió a sus seguidores cuando anunció que abandonaría las redes sociales luego que fuera acusada de serle infiel a su novio, el también influencer Aaron Mercury, tras difundirse unas imágenes en las que aparecía sentada en las piernas de otro joven.

La joven de 20 años, indicó que desde hace un tiempo se encuentra soltera por lo que se encuentra bastante afectada con los comentarios que viene recibiendo.

“Siento que mi mundo está frágil, cambiante. Me he sentido muy mal estos días, pero hoy siento que ya no puedo y no es por el hate de las redes sino porque ya no puedo seguir con esto, sentir que me desechan, es mucho para mí”, afirmó en una transmisión en vivo.

Tras ello, los perfiles de Instagram, Twitter y TikTok de Yeri Mua fueron dados de baja.

