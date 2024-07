¿Quién es Liriko Wan, rapero señalado en el caso Paola Bañuelos que salió a deslindarse?

El pasado domingo 7 de julio, la Fiscalía General del Estado de Baja California emitió una ficha de búsqueda para localizar a Paola Andrea Bañuelos Flores, una joven de 23 años vista por última vez al salir del antro "La Consentida", en el boulevard Benito Juárez 1382, Jardines del Valle en Mexicali.

Mireya Flores, madre de la víctima, relató que su hija abordó un vehículo Didi de color negro, marca Versa, alrededor de las 2:20 de la madrugada, pero nunca llegó a casa. Paola había salido de su domicilio para encontrarse con una amiga y una prima, con quienes se dirigieron juntas al mencionado antro.

Al concluir la reunión, todos se retiraron y Paola esperó el taxi de la aplicación. Horas más tarde, la familia localizó el teléfono de Paola a través de un localizador.

Días después, en conferencia de prensa, la fiscal del Estado, María Elena Andrade Ramírez, comunicó que el cuerpo de la joven fue encontrado sin vida en la zona de Islas Agrarias.

Tras darse a conocer esta noticia, Sergio Daniel, conductor de la plataforma Didi y presunto responsable de la muerte de Paola, se entregó a las autoridades.

A través de varias plataformas como X, comenzaron a circular algunas imágenes donde supuestamente antes de que el conductor de la aplicación se entregara, acusaba a otras dos personas de ser complices de este feminicidio, entre ellas el rapero Liriko Wan y Jacob 'N'.

Sin embargo, ante estas acusaciones, el cantante no dudo en pronunciarse por medio de su cuenta de Facebook con un breve comunicado, donde nego cualquier implicación en el trágico suceso.

“Les tengo una noticia ya hablamos con fiscalía directamente con quien trae el caso y me informaron que sigue la investigación pero como les comente yo no estoy ni como sospechoso ni como objetivo así que toda esa gente que solo hablo por hablar y me juzgo tan solo por mi apariencia o porque el contenido de mis canciones a veces suele ser un poco fuerte es mi forma de hacer arte y es mi derecho de libertad de expresión me dijeron que todo está bien puedo seguir con mi vida normalmente", expresó.

¿Quién es Liriko Wan, rapero señalado en el caso Paola Bañuelos?

Miguel Brayan Reyes Solano, conocido en el mundo del Hip-Hop como Liriko Wam, es un rapero oriundo de Mexicali, Baja California. En algunas entrevistas, ha revelado que posee doble nacionalidad: estadounidense y mexicana.

En una entrevista para el canal de YouTube "K Desastre live Show", compartió que durante su infancia fue principalmente un niño de hogar. Sin embargo, debido a la difícil situación económica de su madre soltera, se vio obligado a vender drogas en la secundaria para ayudar económicamente.

“Se me ocurrió la idea de vender drogas en la escuela, me ves a los 13 años jugando al niño narco en la secundaria. Todo iba bien, yo todos los días sacaba mis 400 pesos... Llegaba a la casa de mi mamá y en la caja donde tenía sus churros le metía la feria ahí", dijo.en aquel entonces.

Según sus perfiles en redes sociales, lleva dedicándose a la música desde hace 15 años. Es reconocido por canciones como “Princesa de hielo”, “El diablo en persona”, “El club de los anexados”, y “Maldito psicópata”, esta última controversial por su contenido considerado misógino y violento por algunos usuarios.

Gran parte de sus composiciones abordan temas como el consumo de marihuana y su visión de la vida en contextos marcados por la delincuencia.

