¿Quién es Krampus, la terrorífica bestia navideña que castigaba a los niños traviesos?

Durante el mes de diciembre, la figura de Krampus reaparece en relatos, festividades y representaciones culturales como el reverso inquietante de la Navidad.

A diferencia de los personajes amables que dominan esta época, Krampus es descrito como una criatura temible, con apariencia demoníaca y rasgos animales. Su imagen incluye cuernos prominentes, abundante pelaje oscuro, colmillos afilados y una lengua alargada. En la tradición, porta cadenas, cascabeles y varas de abedul, instrumentos con los que castigaba a los niños que se consideraban desobedientes.

Este personaje no solo amenazaba con azotes. En algunas versiones del relato, Krampus secuestraba a los niños “malos” y los llevaba a su guarida en el inframundo, reforzando el miedo como mecanismo de control del comportamiento infantil. Lejos de ser una invención reciente, la leyenda forma parte de una tradición navideña centenaria en varias regiones de Europa central.

La criatura aparece para comerse a los niños que se portan mal. Foto: CORTESÍA

Lee también: Navidad 2025: ¿por qué se le debe poner una vara de canela al arbolito? conoce el significado

El origen de Krampus y su vínculo con San Nicolás

De acuerdo con National Geographic, dentro del catolicismo, San Nicolás es reconocido como el santo patrono de los niños y su festividad se celebra a principios de diciembre.

Esta cercanía con el calendario navideño fortaleció su papel como figura que premia la buena conducta. Sin embargo, junto a esta imagen benevolente surgieron personajes encargados de representar el castigo.

En zonas de Alemania y Austria, Krampus se consolidó como la contraparte amenazante de San Nicolás. Otras regiones europeas desarrollaron figuras similares, como Belsnickel y Knecht Ruprecht en áreas germánicas, así como Hans Trapp y Père Fouettard en Francia.

Todas estas representaciones compartían un mismo objetivo: advertir sobre las consecuencias del mal comportamiento.

El nombre Krampus proviene del término alemán krampen, que puede traducirse como garra. Diversos estudios lo vinculan con antiguas creencias paganas y con la mitología nórdica, donde se le considera hijo de Hel, entidad asociada al mundo de los muertos. Además, la criatura presenta similitudes con seres de la mitología griega, como los sátiros y faunos, lo que evidencia una mezcla de tradiciones precristianas adaptadas al contexto navideño.

Él es Krampus, el encargado de castigar a los niños malos (17/12/2024). Foto: AP

Lee también: ¿Cuáles son los colores que se recomienda evitar en Año Nuevo 2025? Conoce la razón

Krampusnacht y las celebraciones actuales

Según el folclore, Krampus aparece la noche del 5 de diciembre, conocida como Krampusnacht (Noche de Krampus). En esa fecha, la criatura recorre los pueblos para castigar simbólicamente a los niños traviesos. Al día siguiente, el 6 de diciembre, se celebra el Nikolaustag (Día de San Nicolás). Es entonces cuando los niños revisan el zapato o la bota que dejaron fuera de casa para descubrir si recibieron dulces como recompensa o una vara como señal de reprimenda.

En la actualidad, esta tradición ha evolucionado hacia manifestaciones más festivas. En países como Austria, Alemania, Hungría, Eslovenia y la República Checa, se realizan desfiles conocidos como Krampuslauf, donde personas disfrazadas de Krampus recorren las calles.

Aunque hoy se viven como eventos culturales y turísticos, conservan el simbolismo del miedo y la transgresión que dio origen a la leyenda.

También te interesará:

Tener dos gatos vs uno solo: ventajas para su bienestar emocional y física

¿Los gatos maúllan más a los hombres o a las mujeres? Esto dice la ciencia

Solsticio de invierno 2025; esta es la hora exacta del cambio de estación en México

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

aov/