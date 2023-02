¿Quién es Justina Miles? la intérprete de señas que casi robó el show de Rihanna en el Super Bowl

Como era de esperarse, el Medio tiempo a cargo de Rihanna fue el show más comentado del Super Bowl. Aunque la noticia de su segundo embarazo sorprendió a sus fans, quien en realidad “robó” cámara fue la intérprete de lengua de señas, Justina Miles.

La joven apareció en un recuadro traduciendo simultáneamente las canciones de Rihanna a lengua de señas, pero lo que realmente llamó la atención fue la emoción que le imprimió.

La joven, quien vestía un atuendo negro, sería sorda, de acuerdo con lo que ella misma ha publicado en sus cuentas de redes sociales, donde comparte videos en los que aparece con lengua de señas americano.

Justina Miles de 20 años de edad fue la estrella del Super Bowl al ganarse el corazón de las personas que sintonizaron el medio Tiempo a través de sus televisores. Tradujo canciones como “Umbrella”, “Bitch Better Have My Money”, “Diamonds”, “Where Have You been” y “We Find Love”, entre otros temas de Rihanna.

De acuerdo con La Nación, de Argentina, la joven es estudiante de enfermería en la HBCU Bowie State University, en Maryland.

Justina Miles originaria de Philadelphia también fue la encargada de interpretar en lengua de señas la canción de apertura del Super Bowl: “Lift Every Voice and Sing”.

There were three Deaf performers at the Super Bowel that we didn’t get to see.

Justina Miles was the first black Deaf woman to perform American Sign Language at the Super Bowl pre-game and halftime shows.

And she killed it!

pic.twitter.com/KgUdwtRFrA

— (@its_jessi_grace) February 13, 2023