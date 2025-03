¿Quién es Gero Arias?; el influencer que perdió dos dedos tras caer a más de 10 metros de altura

El influencer argentino Gerónimo "Gero" Arias se ha convertido en tendencia en redes sociales luego de sufrir un accidente que lo dejó con dos dedos amputados.

Conocido por sus desafíos extremos y su impresionante resistencia física, Arias relató a través de sus plataformas digitales cómo una roca desprendida durante una escalada impactó su mano, causando la pérdida de parte de sus falanges.

El accidente ocurrió el 23 de marzo mientras el joven de 20 años escalaba un cerro junto a su padre. Durante la subida, se sujetó de una roca que se desprendió, provocando su caída por aproximadamente 10 metros. "Empecé a rebotar entre las piedras cuesta abajo y una de ellas se cayó sobre mi mano", explicó Arias en un video publicado en sus redes sociales.

El golpe fue devastador. "La piedra me cayó encima de los dedos y me quedaron como se ve en el video. Estoy muy agradecido de que fue en los dedos y no en la cabeza", expresó el influencer. La lesión resultó en la amputación de las falanges distales de los dedos índice y anular de su mano izquierda.

¿Quién es Gero Arias?

Arias se ha consolidado en el mundo digital gracias a sus retos físicos. En 2024, alcanzó notoriedad tras realizar 366 dominadas frente al Obelisco de Buenos Aires en la víspera de Año Nuevo. Para este 2025, su meta era hacer una dominada diaria con un solo brazo, lo que ahora se ve comprometido debido a su reciente accidente.

Horas después del incidente, Arias fue operado de urgencia y comenzó su proceso de recuperación. "Estoy camino al hospital para ver si me pueden reconstruir los dedos. No sé si los voy a recuperar, pero estoy bien", comunicó a sus seguidores en un video donde aparecía con la mano vendada y manchada de sangre.

El relato del influencer generó diversas reacciones en redes. Mientras muchos le expresaron su solidaridad, algunos pusieron en duda su versión de los hechos, especialmente tras verlo bailar en un video aún hospitalizado. "Yo le quiero creer, pero alguien que perdió dos dedos no se pone a bailar", comentó un usuario en TikTok. Arias respondió: "Hay dos formas de ver la vida: o te hundís en lo que ya pasó o apreciás lo que no te pasó".

Ante las críticas, el creador de contenido decidió publicar una imagen de su mano lesionada para disipar dudas. "No quería subir esto porque me parece morboso, pero hay muchos que dudan y creo que ya no tengo que aclarar más nada", afirmó.

Por recomendación médica, Arias deberá guardar reposo durante al menos 20 días. Aunque el accidente representa un obstáculo en su carrera, el influencer mantiene una actitud optimista. "Ya no hay más boxeo, ya no hay más dominadas... por un tiempo. Pero lo importante es que sigo aquí", concluyó.

