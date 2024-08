¿Quién es Cristina Niño de Rivera, directora de Gobierno de Querétaro despedida tras "huir" de su oficina?

Cristina Niño de Rivera, directora de gobierno de Querétaro, fue tendencia en redes sociales, luego de subir un video donde narró cómo había “huido” de la dependencia ante la insistencia de los ciudadanos de reunirse con ella en el último día del refrendo vehicular.

Por medio de la plataforma X, la cuenta @EsdeProfugos compartió un video donde se ve a la joven contar cómo fue que nadie se dio cuenta que ella era la encargada del despacho.

"Hoy huí de la oficina porque hoy es el último día para refrendar y todos: 'ay es que se me olvidó', el tiempo, 'por favor, me comprometo' y no, los requisitos son los requisitos. Pero me da mil risa porque hay mucha gente que no sabe que yo soy la directora de Gobierno y me ven chiquita o no sé, el punto es que literal no sé cuánta gente pasó frente a mí y decían: es que quiero hablar con la maestra y yo ahí al ladito, pero obvio nunca se imaginan a una mujer joven", comentó en su Instagram el pasado 31 de julio.

Funcionaria de gobierno “huye” de su oficina pero lo comparte en sus redes sociales como una “divertida” anécdota. 👀🫠

pic.twitter.com/Hx4j0NGXjy — Prófugos del Ácido Fólico (@EsdeProfugos) August 1, 2024

Por lo anterior, el gobernador Mauricio Kuri calificó como "reprobable" lo expresado por la ahora ex funcionaria e informó que el Órgano Interno de Control ya estaba atendiendo el tema, aunque momentos más tarde se informó sobre su destitución del cargo.

¿Quién es Cristina Niño de Rivera?

María Cristina Niño de Rivera Burgueño, quien ocupó el puesto de directora de Gobierno en la Secretaría de Gobierno del Estado de Querétaro hasta julio, es licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ) y tiene una maestría en Políticas Públicas del ITAM.

Inició su carrera como asesora en el Senado de la República y ha ocupado diversos cargos en la administración pública estatal. Además, ha combinado su carrera profesional con la docencia en la UAQ, donde ha impartido materias como Historia Económica de México, Tratados Internacionales y Negocios.

