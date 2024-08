La Secretaría de Gobierno estatal informó el despido de quien se venía desempeñando como directora de Gobierno, Cristina Niño de Rivera, luego de un video que subió a sus redes sociales en el que cuenta cómo había “huido” de la dependencia ante la insistencia de los ciudadanos de reunirse con ella en el último día del refrendo vehicular.

Ante lo difundido, el gobernador del estado calificó como "reprobable" lo expresado por la ahora ex funcionaria e informó que el Órgano Interno de Control ya estaba atendiendo el tema, aunque momentos más tarde se informó sobre su destitución del cargo.

A través de su cuenta de Instagram, Niño de Rivera comenta a sus seguidores que el pasado miércoles “huyó” de la oficina porque, aunque no la ubican físicamente, los ciudadanos la buscan para tratar de obtener una ampliación del plazo para el refrendo vehicular que concluyó el pasado 31 de julio.

"Hoy huí de la oficina porque hoy es el último día para refrendar y todos: 'ay es que se me olvidó', el tiempo, 'por favor, me comprometo' y no, los requisitos son los requisitos. Pero me da mil risa porque hay mucha gente que no sabe que yo soy la directora de Gobierno y me ven chiquita o no sé, el punto es que literal no sé cuánta gente pasó frente a mí y decían: es que quiero hablar con la maestra y yo ahí al ladito, pero obvio nunca se imaginan a una mujer joven", comentó en su cuenta de Instagram.

Los comentarios en contra de la funcionaria por parte de los usuarios de redes sociales no se hicieron esperar, desde quienes la calificaron como alguien poco apta para ocupar el cargo, hasta quienes señalaron que por personas como ella, las dependencias de gobierno no funcionan.

Al respecto, el gobernador del estado, Mauricio Kuri, calificó las declaraciones de Niño de Rivera como “totalmente reprobable y por supuesto que lo checará el Órgano Interno de Control”.

Ante las reacciones de la ciudadanía, la ahora exfuncionaria subió a sus redes un comunicado en el que precisaba que el video fue subido a sus redes sociales fuera del horario laboral y aseguró que el comentario “fue sacado de contexto”, para luego pedir disculpas. “Ofrezco una disculpa y refrendo mi compromiso con las responsabilidades de la dirección de Gobierno. Sigamos trabajando con pasión por nuestro gran estado.

Pese a ello, la Secretaría de Gobierno informó que tras la difusión de materia a través de redes sociales que involucra a la Directora de Gobierno, María Cristina Niño de Rivera Burgueño, “se ha tomado la decisión de concluir con la relación laboral que mantenía con esta dependencia”.

“Esta medida se ha adoptado en congruencia con los valores y principios que rigen la administración pública del Estado de Querétaro, los cuales priorizan la transparencia, la integridad y el respeto. La Secretaría de Gobierno reitera su compromiso con mantener altos estándares éticos y profesionales en todos los niveles de su estructura como lo marca el decálogo que rige a los funcionarios públicos de la presente administración”, expresó la dependencia en un comunicado.

