¿Quién es Bizarrap, cantante que colabora con Shakira en un nuevo sencillo?

La cantante barranquillera, Shakira, volvió a estar en tendencia en redes sociales, pues se dice que estrenará un nuevo sencillo que estará lleno de indirectas hacia su ex.

Tras su ruptura por una infidelidad por parte del exfutbolista, Gerard Piqué, la también empresaria no ha guardado silencio y junto a Ozuna lanzó “Monotonía”, una canción que habla de su separación.

No obstante, parece ser que no será la única melodía que tenga entre sus estrofas algunas indirectas para Piqué y esta vez lo hará en colaboración con Bizarrap, un DJ y productor discográfico argentino.

Inició en la música alrededor del año 2017, cuando compartía en su cuenta de YouTube ediciones de batallas freestyle argentinas.

Sin embargo, alcanzó la fama en el 2019 cuando sacó su primera “BZRP Music Session” con el artista argentino Bhavi, posteriormente colaboró con cantantes reconocidos como Nicky Jam, Nicki Nicole, Cazzu, entre otros.

La forma en que la cantante latinoamericana aparentemente anunció el estreno de la canción fue sorprendente.



Pues a través de redes sociales como Twitter, usuarios compartieron un video en el que una avioneta sobrevoló los cielos de Miami con la leyenda “Una loba como yo no está pa tipos como tú", con la fecha "11/01/23".

The She Wolf is back on January 11th! ¡La Loba está de regreso este 11 de enero! pic.twitter.com/UT0Kxh757X

De igual forma, Gonzalo Julián Conde mejor conocido como Bizarrap o BZRP publicó un tuit con una foto junto a la cantante, resaltando el día miércoles.

Por otra parte, los usuarios también han compartido lo que se sospecha, es parte de la letra de la nueva canción.

A ti te quedé grande por eso estás con una igualita que tú

Esto es pa'que te mortifique, mastica y traga pa'que no pique

Yo contigo ya no regreso ni aunque me llores ni me supliques

Entendí que no es culpa mía que te critiquen

Yo solo hago música, perdón que te sal-pique #Shakira pic.twitter.com/OS6BFiPvXe

