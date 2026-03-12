Alergias al alza; ¿por qué el clima extremo está enfermando a la tercera edad en México?

A medida que avanza 2026, el sistema de salud en México registra un aumento atípico en los casos de alergias dentro del grupo de personas adultas mayores.

Este fenómeno ocurre en un contexto donde las infecciones respiratorias agudas (como la gripe, el virus sincicial respiratorio y otros patógenos estacionales) también mantienen una tendencia al alza.

De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER), se estima que el 40% de los mexicanos padece algún tipo de alergia (una cifra que antes se asociaba mayoritariamente a la infancia pero que hoy presenta un repunte crítico en la senectud).

Los síntomas característicos (tos, falta de aire, estornudos y opresión en el pecho) suelen confundirse con infecciones virales o bacterianas, lo que complica el diagnóstico clínico oportuno y deriva en tratamientos inadecuados.

Esta crisis coincide con un entorno ambiental sin precedentes. La Red Mexicana de Aerobiología (REMA) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) ha documentado que, debido al calentamiento global, las temporadas de polinización en urbes como la CDMX, Monterrey y Guadalajara son ahora más agresivas.

Según la Organización Mundial de la Alergia (World Allergy Organization), el cambio climático prolonga los periodos de floración e incrementa la concentración de alérgenos en el aire, afectando desproporcionadamente a organismos con menor capacidad de adaptación.

Ante este panorama, el INAPAM refuerza su compromiso a través del Centro de Atención Integral (CAI) Universidad, ofreciendo atención médica especializada para distinguir estas patologías de los simples "achaques" estacionales.

El desafío de la inmunosenescencia y la confusión diagnóstica

El envejecimiento del sistema inmunitario (proceso conocido técnicamente como inmunosenescencia) no solo debilita las defensas ante infecciones, sino que también genera respuestas desproporcionadas ante agentes externos. Expertos del INER señalan que, en el paciente adulto mayor, la rinitis alérgica y el asma suelen presentarse con mayor severidad.

De acuerdo con la Encuesta Nacional sobre Salud y Envejecimiento en México (ENASEM), existe una tendencia a normalizar el escurrimiento nasal o la tos persistente, lo que deriva en un uso excesivo de antibióticos innecesarios o antihistamínicos de libre venta. Estos últimos, en la tercera edad, representan un peligro latente al provocar mareos y elevar el riesgo de fracturas por caídas.

La vulnerabilidad es estadística y biológica. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) reportó en 2025 que el 66.7% de las defunciones asociadas a influenza y neumonía correspondieron a personas mayores.

Según la Sociedad Británica de Inmunología (British Society for Immunology), la inflamación crónica sistémica de bajo grado propia de la edad (denominada "inflammaging") facilita que una alergia ambiental progrese rápidamente hacia una complicación respiratoria mayor si no se trata con un enfoque geriátrico preciso.

Foto: Canva

Guía de atención integral y pasos para un manejo adecuado

Ante la complejidad de los diagnósticos en 2026, el modelo de atención médica del CAI Universidad INAPAM propone una metodología dividida en pasos esenciales para proteger la salud respiratoria del adulto mayor:

Establecimiento de un Diagnóstico Diferencial: Es imperativo evitar que síntomas de rinitis o asma se cataloguen erróneamente como resfriados crónicos. La evaluación profesional debe descartar la presencia de fiebre para identificar el origen alérgico.

Es imperativo evitar que síntomas de rinitis o asma se cataloguen erróneamente como resfriados crónicos. La evaluación profesional debe descartar la presencia de fiebre para identificar el origen alérgico. Control estricto de la Automedicación: Se mantiene una vigilancia estrecha para evitar el uso de antihistamínicos de primera generación que provocan sedación. De acuerdo con los Criterios de Beers (American Geriatrics Society), ciertos fármacos comunes para la alergia son potencialmente inapropiados para los adultos mayores.

Se mantiene una estrecha para evitar el uso de antihistamínicos de primera generación que provocan sedación. De acuerdo con los Criterios de Beers (American Geriatrics Society), ciertos fármacos comunes para la alergia son potencialmente inapropiados para los adultos mayores. Educación en Salud y Prevención Ambiental: Se orienta a las familias sobre la higiene del entorno (evitar alfombras y humedad) y el monitoreo de las contingencias ambientales para restringir la exposición en días de alta contaminación.

Se orienta a las familias sobre la higiene del entorno (evitar alfombras y humedad) y el monitoreo de las contingencias ambientales para restringir la exposición en días de alta contaminación. Atención Preventiva: El INAPAM promueve la consulta periódica para ajustar tratamientos de base y asegurar que las enfermedades respiratorias agudas, urinarias o intestinales (las más frecuentes en este sector) reciban el abordaje pertinente sin comprometer el sistema inmune con fármacos innecesarios.

