¿Quién es Andrew Tate, el polémico influencer que provocó a Greta Thunberg y fue detenido?

En los últimos días, el influencer Andrew Tate ha dado de qué hablar nuevamente, tal y como de costumbre, no son por buenas razones.

Tate tuvo sus primeras apariciones en el espectáculo siendo exatleta, participó en competencias de alto nivel de Kickboxing, pero desde el 2016 se inclinó más por los medios de comunicación; alcanzando millones de seguidores en sus redes sociales.



Durante algunas de sus apariciones públicas realizó comentarios homofóbicos, racistas, misóginos y llenos de odio, mismos que no dudaba en externar también en sus redes sociales por lo que fue vetado de Facebook, Instagram, TikTok y YouTube.

Entre las afirmaciones que solía hacer en sus redes, se calificaba a sí mismo como alguien “absolutamente sexista” y “misógino” y consideraba que las mujeres “le pertenecen al hombre”. Incluso en una ocasión llegó a insinuar que sería capaz de atacar a una chica si lo acusaran de una infidelidad o algo similar.

Por lo anterior, su única cuenta activa es la de Twitter, mediante la cual el pasado 27 de diciembre dedicó una publicación a la activista ambiental, Greta Thunberg, haciendo referencia a la contaminación que emite su Bugatti y aseguró tener hasta 33 vehículos de la misma gama.

Hello @GretaThunberg

I have 33 cars.

My Bugatti has a w16 8.0L quad turbo.

My TWO Ferrari 812 competizione have 6.5L v12s.

This is just the start.

Please provide your email address so I can send a complete list of my car collection and their respective enormous emissions. pic.twitter.com/ehhOBDQyYU

— Andrew Tate (@Cobratate) December 27, 2022