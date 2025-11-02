¿Qué tipo de productos ofrece Waldo’s y por qué su tienda en Hermosillo fue escenario de una tragedia?

Un incendio ocurrido en una tienda Waldo’s del centro de Hermosillo, Sonora, dejó 23 personas sin vida, entre ellas varios niños.

El fuego se desató repentinamente y provocó escenas de pánico entre clientes y empleados. Aunque la causa exacta aún se investiga, los primeros reportes apuntan a una explosión interna que pudo originarse en un transformador.

Reportan 22 muertos, entre ellos 4 niños, tras incendio en Waldo's de Hermosillo; hay 12 heridos. Foto: Daniel Sánchez/ EFE

¿Qué ocurrió en la tienda Waldo’s de Hermosillo?

La tarde del sábado 1 de noviembre, una fuerte explosión seguida de un incendio consumió una sucursal de Waldo’s ubicada en el corazón comercial de Hermosillo. El siniestro cobró la vida de 23 personas, entre ellas 12 mujeres, 5 hombres, 4 niños y 2 niñas, además de dejar varios lesionados que fueron atendidos por paramédicos y trasladados a hospitales locales.

De acuerdo con la Cruz Roja Mexicana, el fuego se propagó con rapidez y atrapó a decenas de personas dentro del local. Testigos relataron que antes del incendio se escuchó una detonación y se produjo un apagón, lo que generó confusión y caos.

Las autoridades estatales y municipales acordonaron el área mientras bomberos y peritos trabajaban para sofocar el fuego y remover los escombros. La Fiscalía de Sonora señaló que el incendio no fue producto de un atentado, sino probablemente un accidente.

La principal línea de investigación apunta a una falla eléctrica en un transformador dentro del establecimiento, aunque se espera el ingreso de los peritos al sitio para confirmar la hipótesis.

¿Qué tipo de productos ofrece Waldo’s y por qué es tan popular?

Waldo’s es una cadena de tiendas minoristas fundada en 1999 en Baja California Norte. Su concepto se basa en el lema “todo a un solo precio”, inspirado en los “dollar stores” estadounidenses. Cada artículo se vende a un costo aproximado de un dólar, lo que la convierte en una opción atractiva para las familias de clase media y media baja.

Las tiendas, de alrededor de 800 metros cuadrados, ofrecen una amplia variedad de productos de uso cotidiano: artículos de limpieza, abarrotes, dulces, juguetes, papelería, accesorios, utensilios de cocina, artículos de belleza, ropa, decoración y más. Muchos de estos productos son de fabricación extranjera, principalmente de origen chino, y suelen ser económicos, desechables o de corta duración.

Eli, cajera en una tienda en el centro de la ciudad, dice que dos cajeros y el guardia de seguridad cuidan ocho refrigeradores y más de 10 anaqueles; eso en cada turno (Fotos: BERENICE FREGOSO)

Su modelo de negocio se basa en la accesibilidad: los clientes solo cuentan los productos que llevan y multiplican por el precio fijo, lo que simplifica las compras y reduce la preocupación por los gastos. Esta fórmula ha consolidado a Waldo’s como una de las cadenas de bajo costo más reconocidas en México.

Sin embargo, la tragedia en Hermosillo ha ensombseguridarecido la imagen de la marca. Algunos testigos señalaron que la tienda no contaba con suficientes salidas de emergencia, lo que dificultó la evacuación. Este hecho ha generado un debate sobre la seguridad en locales comerciales de bajo costo y el cumplimiento de normas básicas de protección civil.

Con información de Amalia Escobar

