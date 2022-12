¿Qué ocurrió con la estatua de Miguel Barbosa que se colocó en Puebla?

El gobernador de Puebla, Miguel Barbosa, falleció este martes luego de que su Gobierno informó esta mañana que su estado de Salud era valorado por los médicos.

El gobernador, quien culminaba su mandato en 2024, estuvo envuelto en una polémica este año debido a que en Zinacantepec, Puebla, se erigió una estatua de su persona.

La obra fue creada por Raúl Zamora Orozco y su equipo de Zamora Art, a petición de una cooperativa vecinal, y fue colocada en la explanada del Palacio Municipal de Zinacantepec.

La escultura de más de dos metros y medio creó gran polémica en redes sociales, donde los usuarios cuestionaron al gobernador por la creación de dicha pieza, sin embargo aclaró que él no estuvo detrás de la petición.

En mayo de 2022, Miguel Barbosa publicó un tuit en el que explicaba sobre la colocación de la estatua en la explanada de la presidencia municipal de Zinacantepec y agregó que “fue resuelto por cabildo”.

Yo lo ignoraba hasta este momento. Agradezco la intención del ayuntamiento, pero he solicitado su retiro inmediato porque no comparto la idea del culto a la personalidad de los políticos y gobernantes.

Me considero una persona madura, seria y responsable. Soy un hombre congruente

— Miguel Barbosa (@MBarbosaMX) May 4, 2022