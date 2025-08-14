¿Qué hay detrás del avistamiento de conejos con tentáculos en la cabeza?; esto se sabe

En los últimos días un peculiar fenómeno natural ha provocado controversia entre los habitantes de Estados Unidos, luego de detectarse algunos ejemplares de conejos silvestres con adherencias extrañas a sus cabezas, parecidas a pequeños tentáculos o cuernos negros.

Los primeros avistamientos se dieron en el sureste de Fort Collins en Colorado, EU, causando alerta entre los ciudadanos norteamericanos por la posibilidad de la presencia de una enfermedad peligrosa.

Las fotografías capturadas por los testigos muestran a los conejos con pequeñas adherencias negras de aspecto rugoso en el pelaje de sus cabezas, las cuáles tienen un aspecto similar a tentáculos o púas.

Lee también: Alarma en EU: detectan conejos con "tentáculos" en la cabeza

Conejos con tentáculos han sido detectados en Fort Collins, Colorado. FOTO: ESPECIAL

Afecciones por el virus "Papiloma de Shope"

De acuerdo con The Washington Post, la portavoz del Departamento de Parques y Vida Silvestre de Colorado, Kara Van Hoose, informó que el crecimiento de estas anomalías corporales probablemente fueron el resultado de una infección viral, conocida como el "papiloma de Shope".

Según con fuentes citadas en el medio estadounidense, el "virus del papiloma de Shope", también llamado "virus del papiloma del conejo de cola blanca", se transmite a través de picaduras de insectos como pulgas, mosquitos o garrapatas, y puede provocar crecimientos parecidos a las verrugas compuestos de queratina, la misma proteína que forma en cabello y las uñas, en el cuello, hombros, orejas y abdomen.

Además, se explicó que el virus es benigno en los conejos y que a menudo estos se recuperan por sí solos, así mismo informó a la población que no hay nada de que preocuparse mientras esta afección no impida la alimentación y la vista de los ejemplares.

Lee también: ¿Qué es el chikungunya? El virus se propaga actualmente en el sur de China

De acuerdo con el Departamento de Parques y Vida Silvestre de Colorado, los conejos sufren un virus, que puede ser grave en los animales. FOTO: ESPECIAL

La vocera del organismo estatal recomendó evitar cualquier interacción con los conejos silvestres afectados, ya que en los conejos domésticos esta enfermedad es más grave y puede causar cáncer. "Como ocurre con cualquier vida silvestre, las mascotas no deben interactuar ni entrar en contacto con los conejos", explicó Van Hoose.

Finalmente, estas afecciones en la anatomía de los conejos silvestres originó el mito que gira en torno al "Jackalope" una criatura mítica del folclore norteamericano, descrita como un conejo o liebre con cuernos de antílope o ciervo.

*Con información de La Nación Argentina / GDA

También te interesará:

⁠Hijo de AMLO reacciona a memes de su foto en la alberca; “tenía que ser el Chavo del 8”, dice

“Guadalajara FaceLift”; ¿De qué trata la tendencia de belleza viral en TikTok?

Terremoto en Rusia: Abuelita se viraliza tras llevar a su nieto a “conocer” un tsunami; “Nunca había visto uno”

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mndsm/dcs