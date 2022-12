¿Qué hacer antes, durante y después de un sismo?

Se registró un sismo hoy con epicentro en Tecpan, Guerrero, y aunque no hubo daños que lamentar, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil emitió unas recomendaciones en caso de sismo.

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, informó que la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil no reporta incidentes tras el sismo y que se activaron los protocolos de emergencia.

Debido a que no existe ninguna manera de saber cuándo ocurrirá un sismo, lo mejor que podemos hacer es informarnos y prepararnos para actuar de la mejor manera cuando se produzca.

Me informa @SSC_CDMX que luego del sobrevuelo de los cóndores no se reporta daño alguno. — Dra. Claudia Sheinbaum (@Claudiashein) December 11, 2022

¿Qué hacer antes, durante y después de un temblor?

Lee también: Tras sismo de hoy, burbujean los canales de Tláhuac y Xochimilco

Antes:

- Ubicar los objetos que puedan convertirse en un peligro durante un sismo

- Reubicar objetivos para que no le caigan encima a una persona de ocurrir un sismo

- Localizar las zonas de escape y seguridad y tenerlas siempre presentes

- Tener siempre a la mano un botiquín, linterna, radio de pilas, alimento enlatado

- Contar con una copia de documentos oficiales importantes

Lee también: VIDEOS. Así se vivió el sismo hoy 11 de diciembre

Durante:

- Mantener la calma, no correr y acudir a las zonas de seguridad ya establecidas

- Estar atentos a menores de edad, minusválidos y personas de la tercera edad

- Mantenerse alejado de ventanas, vidrios, espejos, puertas exteriores o paredes

En la calle: aléjese los postes y los cables eléctricos

Lee también: Sismo hoy: ¿No sonó la alerta sísmica? Te decimos en dónde reportarlo

En edificio: No use los elevadores y permanezca cerca de una columna estructural, alejado de ventanas y paredes.

El interior de un lugar concurrido como un cine, vaya hacia las puertas de evacuación

- Alejarse de las repisas que contengan objetos que puedan caerle

Un carro en movimiento: Pare tan rápido como sea posible y quédese dentro del vehículo

Después:

- Esperar al menos de 10 a 20 minutos antes de ingresar a su hogar o lugar de trabajo

- Inspeccionar su hogar para ver si hay daños y apague el sistema eléctrico y de gas

- Si la luz se corta, use linternas de batería. No use velas ni fósforos y no fume en el interior

- Colaborar con las autoridades y recuerde tener a la mano números de emergencias

- Siempre ser solidarios con las víctimas de los siniestros

Suscríbete aquí para recibir directo en tu correo nuestras newsletters sobre noticias del día, opinión, opciones para el fin de semana, Qatar 2022 y muchas opciones más.

om / sal