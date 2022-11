"¿Qué es Sapo-pan?": Influencer se vuelve viral en TikTok por no saber dónde está Zapopan

Una usuaria de redes sociales causó polémica, luego de decir que no conocía donde se ubicaba Zapopan, uno de los municipios que conforman Jalisco; sin embargo, después le cambió el nombre a Sapo-Pan.

Por medio de TikTok, la usuaria @cecymtzcadena difundió el video, en donde relató que la habían enviado por trabajo a Zapopan, sin que supiera donde se localizaba.

“Me quieren cambiar a trabajar a sapo-pan (sic), ¿qué es sapo-pan?”, expresó la joven.

Lee también: ¡Como a Homero! Fingía estar atento en misa, pero lo cachan viendo el Mundial de Qatar 2022

Asimismo, reveló que, como no sabe decir que no, aceptó la oferta. "Como Cecy no sabe decir que no, ‘sí, muy padre Sapo-pan’; ¿cuánto estás pidiendo de dinero? Si no me das 100 mil pesos no me voy a ir a trabajar allá, ni en drogas”, dijo en su video antes de concluir con una pregunta para sus seguidores: “No sé si irme a Zapopan o no”.



@cecymtzcadena Nos vamos a zapopan? O cecy la regia? Si o nada sonido original - CECYYYYYYYYYYYYY

Ante este hecho, usuarios de la red social criticaron sus comentarios:

"Zapopan es uno de los municipios con mayor nivel económico de Mx raro que no ubiques", "¡¡¡Noooo, no vengas a Zapopan!!! Tenemos mil mejores que tú", "¡No te vayas Ceci! ¡En Zapopan la gente SÍ piensa!", "Según yo es Zapopan, no conozco Sapo Pan", son algunas críticas que recibió por parte de internautas.

Lee también: Él es Jesús María Tarriba Unger, novio de Claudia Sheinbaum

"Le voy a seguir diciendo Sapo Pan"

Luego de que el primer video se volviera viral, la tiktoker respondió a las críticas y aseguró que le seguirá diciendo a la ciudad "sapo pan".

“Le voy a seguir diciendo sapo pan, así que sigan sin dormir muchos días”, señaló.

"Se escucha mejor, hay que ser sinceros", agregó.

Lee también: Flow Fest 2022: horarios, rutas de transporte y todo lo que debes saber antes de asistir

Finalmente, manifestó que lo más importante de Guadalajara es Tequila. “Perdóname por decirlo, pero creo que lo más importante de Guadalajara es Tequila”, concluyó.



Suscríbete aquí para recibir directo en tu correo nuestras newsletters sobre noticias del día, opinión, planes para el fin de semana, Qatar 2022 y muchas opciones más.

aosr