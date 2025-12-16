SíMiPlaneta: acciones para un país más verde

Uno de los programas más emblemáticos de Grupo Por Un País Mejor es SíMiPlaneta y destaca como un movimiento ambiental con resultados en todo México. Nacido para promover una cultura ecológica responsable, su propósito principal es el de restaurar el equilibrio ecológico y garantizar el derecho a un entorno sano para todas las personas. Esta iniciativa es un compromiso real por construir un país más verde.

Resultados que transforman ecosistemas

Uno de los pilares de SíMiPlaneta es que no se queda en las palabras. A lo largo de estos años, el movimiento ha logrado plantar más de dos millones de árboles, impulsar la liberación de cerca de un millón y medio de tortugas marinas y evitar el uso de más de 370 millones de bolsas plásticas de un solo uso.

Foto: Cortesía SimiPlaneta

Por otro lado, estas iniciativas han abarcado ecosistemas diversos: selvas, manglares, costas y bosques en distintos estados del país. Además, la fundación ha desarrollado proyectos especializados como restauración de manglares, jardines polinizadores, cultivo de corales y creación de viveros forestales. Estos proyectos combinan participación comunitaria con el cuidado de especies.

Cabe destacar que el impacto de SíMiPlaneta no se limita al territorio mexicano. Un ejemplo destacado es la adquisición de una isla de 800 hectáreas en el archipiélago de las Guaitecas, en Chile, destinada exclusivamente a la conservación ambiental y la captura de carbono, consolidando al programa como un actor con visión global.

La ruta hacia una empresa verde

En su apuesta por la sostenibilidad integral, SíMiPlaneta impulsa el programa Cero Emisiones, cuyo objetivo es lograr que las operaciones del grupo sean neutras en carbono antes de 2050. Esta estrategia incluye transición a energía limpia, reducción de emisiones en transporte y logística, reciclaje, sustitución de plásticos y manejo responsable de residuos tanto en sus sucursales como en los centros de distribución del grupo empresarial.

Foto: Cortesía SimiPlaneta

De esta manera, lo innovador del programa radica en su enfoque colaborativo. No solo cambia procesos internos, sino que invita a colaboradores, proveedores y clientes a sumarse a prácticas sostenibles. Así, cada acción, desde usar menos plástico hasta participar en reforestaciones, suma al objetivo de construir un impacto ecológico positivo.

Un movimiento ambiental que educa

Gracias a sus compromisos, SíMiPlaneta ha entendido que la sostenibilidad no se logra solo con acciones ambientales. Por ello, ha fortalecido campañas de educación ecológica dirigidas a escuelas, empresas y comunidades. A través de talleres, conferencias y actividades lúdicas, promueve temas como reducción de huella ecológica, consumo responsable y protección de especies.

Foto: Cortesía SimiPlaneta

Finalmente, su campaña nacional Menos Plástico + Vida ha impulsado a miles de personas a modificar hábitos cotidianos y a visualizarse como parte de un movimiento mayor. Asimismo, las alianzas con asociaciones civiles y organizaciones científicas han permitido que SíMiPlaneta tenga presencia en los 31 estados del país, adaptándose a los retos ambientales de cada región.

Un regalo verde para el futuro

En un momento en el que los desafíos ambientales son urgentes, SíMiPlaneta demuestra que la acción colectiva puede generar un futuro más verde y justo para México y el resto del planeta.