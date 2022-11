¿Qué es el mercado gris y cómo puede afectarte?

¿Has comprado un producto en internet a un precio menor que en tiendas?, cuidado, puede ser causa del llamado "mercado gris" y esto es más complejo de lo que te imaginas.

El mercado gris es un mercado paralelo, es decir, sucede cuando un producto fabricado legalmente en el extranjero, se importa para su comercialización, sin haber pasado por el distribuidor oficial y/o titular de la marca, señala la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco).

Este tipo de bienes se compran o venden a través de canales de distribución no autorizados.

¿Por qué te perjudica comprar en el mercado gris?

Los productos son originales, pero no se compran directamente a las empresas, es decir, no están en regla, puesto que los vendedores no pagan aranceles o certificaciones que aseguren la procedencia de los mismos.

Esto ocasiona que se vendan aparatos electrónicos como celulares, televisiones, etc., reparados o reempaquetados como si fueran nuevos y el consumidor puede tener problemas a futuro si es que su mercancía tiene algún daño, pues nadie podrá resolver el problema.

Sigue estas recomendaciones y no caígas en el mercado gris

- Compra solo en cuentas oficiales de la marca.

- Ver las cuentas verificadas de la marca en redes sociales.

- Comprar en el sitio web que corresponde a tu país.

- Asegúrate de que el producto tenga garantía de la marca.

