¿Qué es el cinturón de Venus? Conoce los detalles detrás del tono rosado en el cielo

El atardecer cotidiano es uno de los espectáculos celestes más apreciados por los amantes del cielo. A medida que el Sol comienza a ocultarse y la Luna se asoma por el horizonte, el firmamento se transforma en un lienzo de colores intensos, capaz de cautivar miradas y convertirse en una postal perfecta o en una fotografía memorable.

Uno de los escenarios más aclamados por los amantes de la fotografía es un cielo teñido de un tono rosado, que revela una franja luminosa que parece dividirlo en dos. Este fenómeno, breve y fugaz, ocurre dos veces al día y desaparece con rapidez, no sin antes regalar una experiencia visual única a quienes tienen la fortuna de contemplarla.

Lee también: ¿Por qué recomiendan poner vinagre blanco en las llaves de casa? Evita los gérmenes

Foto: Cortesía Janet Mérida

¿Qué es el cinturón de Venus?

El "cinturón de Venus" es una banda de color rosado, rojizo o púrpura que se forma sobre el horizonte contrario al sol durante el crepúsculo despejado. En algunas ocasiones, el color e intensidad de la franja varía, debido a las condiciones atmosféricas, como la pureza del aire, la presencia de partículas en suspensión, la humedad, la latitud y la ausencia de luz artificial.

De acuerdo con el sitio oficial de National Geographic, este fenómeno crepuscular es el resultado de la mezcla de la rotación de la Tierra y la dispersión de la luz solar en la atmósfera: cuando el sol se sitúa por debajo del horizonte, sus rayos atraviesan una mayor cantidad de aire y las longitudes de onda más cortas se dispersan, dejando que las más largas dominen el firmamento.

También conocido como "arco anticrepuscular", este suceso recibe su nombre de la mitología romana, específicamente de la diosa del amor y la belleza "Venus". De acuerdo con el relato fantástico, el cinturón de Venus "Kestos Himas", es un objeto mítico forjado por Hefesto que otorgaba el poder de la seducción, encanto e irresistible atracción a quien lo portara, capaz de endulzar a dioses y mortales.

Lee también: ¿Por qué Donald Trump quiere Groenlandia? Conoce los aspectos relevantes de la isla

El cinturón de Venus proviene de un juego de luces y sombras en la atmósfera terrestre. Foto: Canva

¿Cómo y a qué hora fotografiar este fenómeno?

Ese espectáculo puede verse dos veces al día a simple vista por un breve periodo de tiempo, antes del amanecer (antes de las 7:13 horas) y en el atardecer (a las 18:16 horas), cuando el sol se oculta. Para disfrutarlo en todo su esplendor, solo es necesario mirar hacia el horizonte opuesto al sol, tras la puesta o antes de la salida.

Para fotografiarlo se recomienda utilizar un objetivo gran angular, que permita capturar una vista más amplia del horizonte y el paisaje en general. En cuanto a la configuración, el portal "PhotoPills" recomienda utilizar:

Apertura media: alrededor de f/13, para un buen equilibrio de nitidez y profundidad de campo.

alrededor de f/13, para un buen equilibrio de nitidez y profundidad de campo. ISO bajo: un ISO de 100 o 200, para minimizar el ruido digital y obtener la mejor calidad de imagen posible.

un ISO de 100 o 200, para minimizar el ruido digital y obtener la mejor calidad de imagen posible. Velocidad de obturación: este valor cambiará dependiendo la luz del entorno. Al fotografiar el paisaje, experimenta con diferentes tiempos hasta encontrar el punto exacto.

este valor cambiará dependiendo la luz del entorno. Al fotografiar el paisaje, experimenta con diferentes tiempos hasta encontrar el punto exacto. Balance de blancos: se puede dejar en automático o ajustarlo a una temperatura de color especifica si se hace la toma en formato RAW.

se puede dejar en automático o ajustarlo a una temperatura de color especifica si se hace la toma en formato RAW. Enfoque: enfoca manualmente a la propia línea del horizonte para asegurar que la imagen salga nítida.

También te interesará:

¿Quién es "Daniel, Me Estás Matando", el dúo que dio concierto en metro Chabacano?

Investigadores nombran fósil de tiburón en honor al anime "Chainsaw Man"

¿México o IA?: así puedes identificar videos e imágenes hechos con inteligencia artificial

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mndsm