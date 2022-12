Qatar 2022: El conmovedor mensaje de una reportera a Messi tras el triunfo contra Croacia

La selección de Argentina derrotó 3 goles a cero a Croacia, lo que le dio el pase a la gran final del Mundial de Qatar 2022, ante ello, una reportera argentina le dedicó unas palabras a Lionel Messi, quien se mostró conmovido.

Por medio de Twitter, el usuario @dataref_ar difundió el video donde aprecia al astro argentino siendo entrevistado después del partido.

"Lo último que te voy a decir no es una pregunta, sino solamente te quiero decir que se viene una final del mundo, y si bien todos queremos ganar la copa, quiero decirte que más allá del resultado hay algo que no te va a sacar nadie. Atravesaste a cada uno de los argentinos, de verdad te lo digo", expresó la reportera.

Lee también: "Ilógico", el épico comercial de una cervecera para apoyar a Argentina en Qatar 2022

Asimismo, manifestó: "No hay nene que no tenga tu playera que no sea la original, la inventada, la imaginaria, de verdad, marcaste la vida de todos y es eso para mí es más grande que cualquier copa del mundo y eso no te lo va a sacar nadie".

Finalmente, agradeció a Messi "por un momento de felicidad tan grande que le hiciste vivir a tanta gente". "Es un agradecimiento por un momento de felicidad tan grande que le hiciste vivir a tanta gente, que de verdad espero que te lo lleves en el corazón porque es más importante que una copa del mundo, así que gracias capitán".

Argentina, en espera de rival

Argentina, campeón en 1978 y 1986 y finalista por última vez en 2014, jugará la final ante el vencedor de la otra semifinal que disputarán el vigente monarca Francia y Marruecos el miércoles en el estadio Al Bayt.

Lee también: Julián Álvarez, de pedirle fotos a Leo Messi, a celebrar con él en un Mundial

Suscríbete aquí para recibir directo en tu correo nuestras newsletters sobre noticias del día, opinión, planes para el fin de semana, Qatar 2022 y muchas opciones más.

aosr