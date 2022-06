Presentarán en Festival de Venecia “Blonde”, la biopic de Marilyn Monroe

Una de las películas más esperadas este año por Netflix debutará por primera vez en el Festival de Cine de Venecia. Se trata de “Blonde”, película de Marilyn Monroe que será protagonizada por Ana de Armas.

De Armas (La Habana, 1988) protagonizará esta cinta biográfica sobre la intérprete rubia más famosa de Hollywood, titulada "Blonde", basada en la novela homónima de Joyce Carol Oates y dirigida por Andrew Dominik ("The Assassination of Jesse James by the Coward Robert Ford ") para la plataforma Netflix.

La actriz dará vida a la protagonista de "Some Like It Hot" ("Una Eva y dos Adanes") en un proyecto que lleva en producción desde hace casi diez años y que originalmente iba a protagonizar la actriz Naomi Watts.

Tras el rechazo de Watts se habló de Jessica Chastain como sustituta, aunque finalmente fue la protagonista de "El internado" la escogida para el papel.

La 75ª edición de Venecia se llevará a cabo del 31 de agosto al 1 de septiembre. 10. La alineación se anunciará el 27 de julio.

* Con información de Variety y EFE

