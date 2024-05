"Por tu madre, vota": Así es la campaña que lanzaron diferentes personalidades para este 2 de junio

El mandato del actual presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, elegido en 2018 con más del 53% de los votos, está llegando a su fin.

De acuerdo con el INE, el 2 de junio se llevarán a cabo las elecciones para renovar más de 20 mil cargos públicos, incluida la Presidencia.

Lee también: ¡Por tu madre, vota!; el llamado de Martha Debayle en redes sociales para el 2 de junio

Así es la campaña que lanzaron diferentes personalidades para este 2 de junio

En las últimas horas, la comunicadora Martha Debayle se volvió viral en redes sociales, luego de postear un video en su cuenta de Instagram donde invitó a votar a sus seguidores más jóvenes en las elecciones del 2024 con la frase “por tu madre, vota”.

En este video, Debayle simuló una conversación entre un padre y su hijo, resaltando que no importa cuánto se esfuercen éstos por brindarle lo mejor, si él no valora su propio futuro al no ejercer su voto.

“No es tu hoy es tu mañana. Cuando tú quieras comprarte tu casa, hacer tu maestría, conseguir un gran trabajo o crear tu empresa. Cuando quieras que no te asalten, te secuestren, te violen o te maten. Vivir en un país donde el agua no sea un problema, y al que no tengas que dejar para buscar mejores oportunidades”, expresó.

Exelente mensaje de Martha Debayle a los jóvenes, por favor, envíenselo a sus hijos y familiares y hagamos que los jóvenes salgan a votar y hagan mayoría este 2 de Junio. pic.twitter.com/Ly8JanTz2I — Gaspar H. Crapulina MPO (@Crapulina_) May 8, 2024

Lee también:

Tras hacerse viral este clip, varios influencers y personalidades también decidieron unirse a esta campaña, y con el hashtag "por tu madre, vota" utilizaron sus redes para realizar la misma dinámica.

La periodista Paola Rojas, además de invitar a los jóvenes a votar el próximo junio, recalcó que ella asistira con sus hijos, quienes actualmente tienen 12 años, para que desde ahorita “se vayan concientizando de la importancia de participar y de ser ciudadanos activos y atentos de lo que sucede en su entorno”.

El influencer Mario Aguilar, decidió utilizar su creatividad y en forma de un skecth invitó a los jóvenes a ejercer su derecho al voto este 2 de junio.

Otra de las personalidades que se unieron fue la actriz Fernanda Castillo, quien expresó que los jóvenes deben salir a votar para que elijan “el país donde queremos crecer, donde queremos que crezcan nuestros hijos, un país que nos cuide, nos escuche y del que nos sintamos muy orgullosos”.

Aunado a ello, la cantante Joy, del dúo mexicano Jesse & Joy, recalcó que ahora que es mamá le preocupa el futuro del país, por lo que ahora “más que nunca me doy cuenta del valor, el poder del derecho que tenemos nosotros en salir a votar”.

También te interesará:

¿Quién es “Chito” Villegas, cantante que fue acusado de violación por esposa de Mauricio Barcelata?

Así mandó adornar "El Chapo" Guzmán el lugar donde su hijo Édgar fue asesinado hace 16 años

La fruta cruda que ayuda a curar el hígado

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

akv