¿Por qué Titanic se convirtió en una de las películas más taquilleras?

La película “Titanic”, protagonizada por Kate Winslet y Leonardo DiCaprio, rompió récords a nivel mundial, pues fue el estreno más taquillero de la historia de los estudios Paramount Pictures en Estados Unidos.

Asimismo, es considerada la tercera cinta más exitosa de la historia, acreedora a múltiples premios como los Óscar a mejor banda sonora, mejor director, a la mejor película, a la mejor fotografía, entre otras nominaciones.

Según el crítico y productor de cine Oscar Uriel, el filme fue el más taquillero por el target tan amplio que aún mantiene pues tanto los jóvenes como los adultos se envolvieron en la historia romántica y trágica. Aunado a la historia, el éxito también se debió a su producción y los efectos especiales.

Desde su estreno el 19 de diciembre de 1997, la cinta del director James Cameron, ha recaudado en taquilla más de 2 mil 200 millones de dólares. Además, fue la primera en conseguir más de 25 millones de dólares por siete semanas consecutivas.

Debido a su éxito y a la celebración de su 25 aniversario, la película regresará a la pantalla grande el 10 de febrero de este año.

Celebrate the 25th anniversary of the timeless love story this Valentine’s Day Weekend.

#Titanic returns to the big screen in remastered 4K 3D on February 10. pic.twitter.com/WcBFJJ8hBI

— Paramount Pictures (@ParamountPics) January 10, 2023