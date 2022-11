¿Por qué Morgan Freeman llevó un guante en la inauguración del Mundial de Qatar 2022?

Morgan Freeman fue una de las principales estrellas invitadas durante la ceremonia de apertura del Mundial de Qatar 2022. El actor llamó la atención especialmente por un detalle: En su mano izquierda llevaba un guante, mientras que en la derecha no. Algo que no pasó desapercibido para millones de espectadores y que tiene una explicación de índole médica.

Muchos espectadores del evento se preguntaron el por qué de la decisión de Freeman de llevar únicamente un guante. La razón, en realidad, no es otra que un motivo de salud. Freeman suele acostumbrar a portar el complemento en diferentes actos públicos después de sufrir un grave accidente de tráfico en 2008.

En el estado de Misisipi, el actor fue víctima de un accidente de coche en el que dio varias vueltas de campana y que le ocasionó múltiples heridas. Además de romperse el hombro, Freeman tuvo que ser operado de un nervio de la mano izquierda, que le quedó parcialmente paralizada. "No puedo moverla y si no la mueves, se hincha ¿Sabías que mueves la mano un millón de veces al día?", explicó en 2010 a la revista People.

Lee también: Sorprende a mexicanos alto costo de cerveza en el Mundial de Qatar 2022

El guante que Freeman lleva es en realidad un guante de compresión para, precisamente, evitar que la mano se le hinche. Aun así, el intérprete terminó por quitárselo durante la ceremonia, en la que compartió escenario con el youtuber catarí Ghanim Al Muftah, un joven de 20 años sin piernas elegido como uno de los embajadores del torneo.

Al margen de su presencia en actos de este tipo, Freeman, de 85 años, continúa activo como actor. En 2022 ha estrenado dos películas (The Minute You Wake Up Dead y Paradise Highway), además de algunos documentales. En 2023 tiene previsto estrenar Muti, A Good Person, 57 Seconds y Fast Charlie, por lo que su carrera sigue más activa que nunca.

Suscríbete aquí para recibir directo en tu correo nuestras newsletters sobre noticias del día, opinión, Qatar 2022 y muchas opciones más.

aosr