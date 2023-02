¿Por qué Medio Metro se vestía del "Chavo" al igual que los integrantes de Sonido Pirata?

Mucho se ha especulado de Medio Metro y el Sonido Pirata, pues lo que parecía ser un equipo que iba en ascenso y directo a la fama, se transformó en polémica.

Y es que no hace mucho José Eduardo Rodríguez, mejor conocido como “Medio Metro” dio a conocer que se separaba del grupo que lo dio a conocer en TikTok.

En entrevista con EL UNIVERSAL comentó que una de las razones es que no le pagaban lo justo, sin embargo, Julián Ramírez que es el fundador; lo desmintió.

Algunos usuarios le dieron la razón al carismático personaje que se hizo famoso a raíz de sus pasos de baile, pero otros apoyaron más a Julián.

Incluso, el dueño de Sonido Pirata dio a conocer a los nuevos integrantes que supuestamente serían el reemplazo de Medio Metro.

Por medio del canal de YouTube “Jotapuntoochotv” se publicó un video que se titula “Así se presenta la nueva integrante de Sonido Pirata: Ella es la Popix”.

Por lo que se deduce que formará parte del equipo, por otra parte, Julián mencionó en una entrevista que este año espera que tengan éxito, pues su show está enfocado en entretener a la gente.





¿Por qué se visten del Chavo del 8?

“La popix”, “Bocho Pirata” y la “Cholondrina”, forman parte del espectáculo que acompañado de la música de Julián Ramírez, brindan entretenimiento y un buen ambiente.

Aunque solo se especula que la vestimenta surgió como parte del show, lo cierto es que Florinda Meza, quien fue la esposa de Roberto Gómez Bolaños "Chespirito" quiere demandar a “Medio Metro” por hacer uso del personaje sin su consentimiento.

Sin embargo, quien tendría el poder legal para reclamar los derechos es Roberto Gómez Fernández, hijo del fallecido actor que le dio vida a la serie televisiva más famosa en América Latina.

Carlos Villagrán, se despide de su personaje más icónico “Kiko”

La oportunidad de presentarse nuevamente ante el público se la otorgó el Circo Hermanos Caballero, creado en Guadalajara, pero que se encuentra de gira por EU. La ciudad de Phoenix será la última que verá así al personaje de Kiko.

“Será el mismo Kiko que no sabe hacer nada, yo no puedo hacer otra cosa que no sea Kiko, porque sería fraude para la gente”, dijo el actor en conferencia, en donde agradeció a la gente por tantos años de cariño:

“Me han dado de comer, y más importante, le han dado de comer a mis hijos, señaló el actor.

Villagrán aseguró estar muy bien de salud. A sus 78 años sigue conservando la voz del personaje de Kiko, pero considera que es buen momento para decir adiós.

“Por mi edad, por respeto a mí, por respeto a la gente, por respeto a todo el mundo. Tengo la edad para retirarme”, señaló.

Tras este retiro, Villagrán indicó que usará su tiempo libre para viajar, ya que si bien conoce toda Latinoamérica y el Caribe por sus constantes giras, nunca ha tenido la oportunidad de conocer Europa. Además tiene pendiente un libro de memorias, que no terminó debido a la pandemia y su contagio de Covid-19. “Tenía ganas, pero no tenía energía”.

La gira en Phoenix durará 30 días. Se presentará viernes, sábado y domingo en la ciudad norteamericana, con funciones dobles a partir de hoy.



Foto: Especial



Con información de Jorge Emilio Sánchez



