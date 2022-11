¿Por qué le dicen "Space Karen" a Elon Musk como insulto, tras cierre de oficinas de Twitter?

Luego de anunciar un masivo recorte de plantilla y que los empleados que quedan en Twitter, comprada por Elon Musk, recibieron un mensaje advirtiéndoles que las oficinas de la compañía se cerrarán temporalmente, se viralizó un video, en donde el magnate es insultado por medio de una proyección en un edificio de la red social en San Francisco.

A través de Twitter, el usuario @christoq difundió el video donde se muestra una serie de insultos proyectada en un inmueble. "“Elon Musk: millonario sin valor, parásito supremo, racista”; sin embargo, hay una frase en particular que a muchos dejó con la duda de su significado.

Se trata de “Space Karen”, que es una burla a su intención de colonizar Marte, pues se mezcla la palabra Space, por su empresa aeroespacial, Space X, y de Karen, término peyorativo que se usa para describir a mujeres blancas de mediana edad que se quejan por cosas insignificantes.

Twitter's San Francisco headquarters has gone hardcore tonight. #TwitterTakeover pic.twitter.com/DoG5pDD4AD

— Muskrat McRatfu*ker needs to resign as CEO (@christoq) November 18, 2022