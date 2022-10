Piden en redes sociales no disfrazarse de Jeffrey Dahmer en Halloween

Netflix es una de las plataformas de streaming más populares del mundo. Con más de 200 millones de suscriptores, sus series y películas más exitosas se han convertido en todo un fenómeno mundial que han ayudado a crear nuevos héroes y referentes dentro del imaginario colectivo de las audiencias.

Y es que este tipo de manifestaciones se vuelven mucho más evidentes cuando llega la temporada de Halloween, pues se empieza a ver el favoritismo con los disfraces más representativos de x o y largometrajes que marcaron una tendencia durante los primeros nueve meses del año.

En 2021, por ejemplo, ‘El juego del calamar’ se convirtió en la cinta insignia durante la noche de brujas. Y es que no fue para menos, pues la producción de Hwan Dong-Hyuk se posicionó como el contenido más visto en la historia de la plataforma con 111 millones de visualizaciones.

Ahora bien, así como existen series y películas que se han vuelto del agrado del público en general, hay otras las cuales su impacto ha sido tan fuerte, que se ha generado una especie de rechazo colectivo por la crudeza con que se narra la historia.

Lee también: Asesino, descuartizador y caníbal: así era Jeffrey Dahmer, el hombre detrás de la exitosa serie de Netflix

Repulsión

Esta fue el caso de ‘Monster: the Jeffrey Dahmer Story, la cual tuvo gran acogida entre el público, pero generó una especie de repulsión con el personaje al ser una historia de la vida real que tuvo víctimas fatales entre finales de la década de los 70 y principios de los 90.

Así las cosas, este nuevo fenómeno global no tardó en ser plasmado en las redes sociales por creadores de contenido y usuarios de internet, que quisieron dar algunos tips para poder recrear, casi que a la perfección, el disfraz de uno de los asesinos seriales más icónicos de los Estados Unidos.

La idea tuvo sentimientos encontrados entre la audiencia digital. Hay quienes se mostraron entusiasmados en vestirse como Dahmer para las fiestas que se avecinan, pero otra gran mayoría comenzó a mostrarse en contra y a condenar a aquellos que subían fotos luciendo como 'El caníbal de Milwaukee'.

Lee también: Descubre la estremecedora historia de Jeffrey Dahmer, el asesino detrás del éxito de Netflix

Petición viral de rechazo

Muy rápidamente se empezó a viralizar una petición bastante particular en las plataformas digitales más importantes: no disfrazarse como este personaje con el fin de no faltar al respeto de las familias de las víctimas y evitar revivir el dolor al que se sometieron décadas atrás.

Algunos argumentan que esta es una forma de minimizar y romantizar los crímenes de gran repercusión emocional para quienes los vivieron, como para la sociedad en general. Es más, el mismo Evan Peters, actor que da vida al asesino, en una entrevista para Netflix manifestó que se evitaran este tipo de acciones.

Recordemos que el fallecido asesino capturado en 1991, fue encontrado culpable de haber cometido actos de desmembramiento, necrofilia y hasta de canibalismo en al menos 17 hombres, incluso, se dice que hubo menores de edad involucrados en los macabros actos.

*El Grupo de Diarios América (GDA), al cual pertenece EL UNIVERSAL, es una red de medios líderes fundada en 1991, que promueve los valores democráticos, la prensa independiente y la libertad de expresión en América Latina a través del periodismo de calidad para nuestras audiencias.

Suscríbete aquí para recibir directo en tu correo nuestras newsletters sobre noticias del día, opinión, opciones para el fin de semana, Qatar 2022 y muchas opciones más.

mcc