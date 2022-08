La periodista de investigación, Sandra Romandía, denunció en redes sociales que al olvidar su bolsa de mano junto con su cartera y dinero en uno de los vuelos de Viva Aerobus, la aerolínea le recomendó que diera por perdida sus pertenencias y se fuera a su casa.

A través de redes sociales, Romandía detalló que fue la última en bajar del vuelo Vb1323, pero olvidó su bolso en su asiento, por lo que al pedir a la aerolínea ayuda para recobrar sus pertenencias, ésta no la auxilió.

“Fui la última en bajar del vuelo Vb1323 en asiento 38A y olvidé mi bolsa de mano con mi cartera y dinero; minutos después en el mismo aeropuerto en @VivaAerobus hago el reclamo y me dicen “no está y no es nuestra responsabilidad”. “Me dijeron “dela por perdida y vaya a su casa, el avión ya está despegando a otra ruta”, contó Romandía en su cuenta personal de Twitter.

Señaló que a pesar de la negativa de la aerolínea para ayudarla, el GPS de un dispositivo en su bolsa seguía activo.

“El gps de un dispositivo señala que sigue ahí la bolsa y siguen sin quererla entregar”.

Por la misma vía, Viva Aerobús lamentó el hecho y le pidió a la periodista ponerse en contacto por mensajería.

“¡Hola, Sandra! Gracias por ponerte en contacto con nosotros. Lamentablemente no hemos podido contactarte vía mensaje directo, te pedimos que nos envíes un mensaje para brindarte mayor información. ¡Seguimos atentos!”.



Pero esta no es la única polémica en donde ha estado envuelta Viva Arobus ya que el pasado 24 de agosto, un Airbus A320 de la aerolínea sufrió el incendio de una de sus turbinas a poco de haber despegado del Aeropuerto Internacional de Guadalajara.

La aerolínea informó que su avión con matrícula XA-VAJ presentó una falla relacionada con el motor número dos, lo que ocasionó la salida de chispas por la fricción de metales.

El avión Airbus A320 aterrizó nuevamente en Guadalajara luego de 43 minutos en el aire.

Al arribar el personal de emergencia, uno de los pasajeros menciona que están "asustados" después del incidente.



VivaAerobus Airbus A320 (XA-VAJ, built 2015) safely returned to land at Guadalajara-Intl AP (MMGL), Mexico following a surge in the right engine #2 shortly after take-off on flight #VB518 to Los Angeles. @kimbertothelee pic.twitter.com/4JkXdekddl

— JACDEC (@JacdecNew) August 24, 2022