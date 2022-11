Periodista Lourdes Mendoza revela que Javier Lozano le envió primera imagen de Lozoya en el Hunan

La periodista Lourdes Mendoza reveló que Javier Lozano, exsecretario del Trabajo en el sexenio de Felipe Calderón, fue quien le envió la primera foto del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya Austin, comiendo en el restaurante Hunan de Las Lomas, en octubre de 2021.

Por medio de una entrevista en Radio Fórmula con Ciro Gómez Leyva, la periodista dio detalles de aquel día que se revelaron imágenes de Lozoya.

"Javier Lozano justamente es la persona que me avisa, que me manda justamente esa primera fotografía que sale y me dice: esto está ocurriendo en tiempo real, ahorita está Lozoya en el Hunan", relató Lourdes Mendoza.

Asimismo, señaló que la foto en el restaurante fue factor para que Lozoya Austin esté en la cárcel. "Si Lozoya está en la carcel es porque esa foto lo que hizo fue evidenciar el pacto que había entre una persona, el ícono de la corrupción del gobierno de (Enrique) Peña Nieto y la Fiscalía General de la República", manifestó.

Periodista publica fotos de Lozoya en restaurante de Las Lomas

El pasado 9 de cotubre de 2021, la periodista Lourdes Mendoza publicó en redes sociales una serie de fotografías de Emilio Lozoya, exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex) y quien mantiene actualmente un proceso por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Según la versión de Mendoza, el colaborador del expresidente Enrique Peña Nieto aparece en una cena en un lujoso restaurante de las Lomas de nombre Hunan, ubicado sobre Paseo de la Reforma.

"Fui personalmente y lo agarré departiendo", cuenta la periodista a EL UNIVERSAL. "Mis fotos tienen fecha y hora", asegura, al señalar el 9 de octubre a las 19:57 horas como el momento de la captura de las imágenes.

#EXTRA Aún con brazalete el criminal confeso @EmilioLozoyaAus se da la gran vida , Hunan de las lomas, obvio, gracias a la protección de @FGRMexico Ademas, le miente al juez de lo civil diciendo que está arraigado!!!! pic.twitter.com/6N9slKySUu — Lourdes mendoza (@lumendoz) October 10, 2021





