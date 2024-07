Periodista Enrique Hernández desata polémica tras comentario "misógino" contra Rosa Icela Rodríguez

El pasado 4 de julio, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, fue nombrada como nueva secretaria de gobernación del gabinete de Claudia Sheinbaum Pardo, virtual presidenta de México.

Por lo anterior, el periodista Enrique Hernández Alcázar desató polémica en redes sociales, luego de llamar “niñera de hijos de AMLO” a la funcionaria, actual secretaria en el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Por medio de la plataforma X, el comunicador la llamó “niñera de los hijos de AMLO”.

Lee también Salinas Pliego lanza emotivo mensaje de cumpleaños para su hijo: "¿qué vas a querer de regalo?"

“De niñera de los hijos de AMLO a Secretaría de Gobernación”, se lee en el tui.

Aunado a ello, dedicó un mensaje a nombre del periodista José Martínez. “Sobre la flamante futura titular de la Segob, el periodista -recientemente fallecido- José Martínez, manifestó su sorpresa cuando AMLO le encargó la seguridad del país a una de las niñeras de los chicos López”.

Foto: X

Cabe mencionar que, horas después, Hernández Alcázar borró la publicación; sin embargo, algunos usuarios de la red social lograron ver la publicación por lo que lo tacharon de “misógino”.

Lee también TikTok: "El Patrón" regala flores a Susana Zabaleta tras ser enviadas por Ricardo Pérez

Periodista Enrique Hernandez ofrece disculpa tras comentario misógino

Este 5 de julio, el periodista compartió una publicación en X, donde señaló que envió “todos mis respetos” a Rosa Icela Rodríguez Velázquez, luego de ser tachado por realizar comentarios misóginos.

“Generó mucho hate el hilo que publiqué ayer aquí. Desde anoche le envié todos mis respetos a la secretaria de Seguridad, @rosaicela_, su equipo me buscó anoche mismo. Le ofrezco esa misma disculpa también en esta red social”, expresó.

Asimismo, aseguró que fue un “error no contextualizar”. “Quizá fue mi error no contextualizar, tal vez tuve muy mal timing y, sin duda, incurrí en una falta total de perspectiva de género. Asumo la falta, el error y borro dicho hilo para que no se siga reproduciendo”.

Lee también Huracán Beryl: Así salvaron a perritos de "Cachorrilandia" en Quintana Roo

“Pero, con todo respeto, también observo reclamos sesgados de quienes jamás tuvieron la misma vehemencia para señalar y condenar a sus compañeros partidistas cuando incurrieron -algunos reiteradamente y sin costo político alguno- en claras violencias de género”, concluyó.

🚨 Generó mucho hate el hilo que publiqué ayer aquí. Desde anoche le envié todos mis respetos a la secretaria de Seguridad, @rosaicela_, su equipo me buscó anoche mismo. Le ofrezco esa misma disculpa también en esta red social.



Quizá fue mi error no contextualizar, tal vez tuve… — Enrique Hernández Alcázar (@EnriqueEnVivo) July 5, 2024

También te interesará:

¿Cuáles son las referencias ocultas de Pixar que hay en Intensamente 2?

El alimento que es excelente para evitar los picos de glucosa

Conoce la receta casera para limpiar el suelo y acabar con las cucarachas

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

aosr