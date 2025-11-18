Más Información

Pensión Mujeres Bienestar: ¿quiénes reciben pago hoy, 18 de noviembre? Conoce de cuánto es el monto

Martes de Frescura en Walmart: conoce las ofertas imperdibles de hoy, 18 de noviembre

Efemérides del 18 de noviembre: ¿qué se celebra este martes?

Ana Sotero critica a influencers que asistieron a marcha de la Generación Z: "para ellos solo es grabar contenido"

Pensión del Bienestar 2025: ¿qué letra recibe depósito hoy, 18 de noviembre?

Este 18 de noviembre, el programa realizará un nuevo depósito dirigido a un grupo específico de beneficiarias.

La dispersión forma parte del calendario oficial de pagos impulsado por el Gobierno del Estado de México para apoyar a mujeres de 60 a 64 años en situación de vulnerabilidad.

Por medio de la plataforma X, la cuenta del Banco del Bienestar dio a conocer las letras que recibirán el pago este martes.

¿Quiénes reciben pago este 18 de noviembre?

De acuerdo con el calendario, los beneficiarios son cuya letra del primer apellido comiencen con las letras:

  • A
  • B
  • C
  • D
Foto: X
Foto: X

Si por algún motivo no te es posible recibir tu pago en las fechas establecidas, este dinero permanecerá seguro y disponible en tu tarjeta.

Cabe mencionar que los pagos se realizarán del 18 al 21 de noviembre, donde recibirán el monto de de 3,000 pesos bimestrales.

¿En qué bancos retirar la Pensión Mujeres Bienestar?

Puedes recoger cualquier apoyo del Bienestar en diferentes sucursales bancarias, pero es recomendable que lo recojas en el Banco Bienestar más cercano a tu domicilio, ya que no te cobra ningún tipo de comisión extra.

  • Afirme.
  • Citibanamex.
  • Banco Azteca.
  • Banco del Bajío.
  • Banorte.
  • BBVA.
  • HSBC.
  • Inbursa.
  • Santander.
  • Scotiabank.
  • NU.

