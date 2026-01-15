Pensión Bienestar 2026: ¿qué letra recibe pago HOY, 15 de enero?; entérate aquí

La segunda semana de enero marca un nuevo avance en la dispersión de recursos de los programas sociales del Gobierno de México.

Con el inicio de la primera quincena, más beneficiarios ya pueden acudir al cajero para retirar el apoyo económico correspondiente al bimestre enero–febrero de 2026.

Pago Pensión Bienestar 2026. Foto: Especial

La entrega de los apoyos del Bienestar inició el 5 de enero y continuará activa hasta el 28 de enero, de acuerdo con el calendario oficial de la Secretaría del Bienestar.

El pago no se realiza en una sola fecha para todas las personas beneficiarias, ya que la dispersión de pagos se organiza por orden alfabético, tomando como referencia la letra inicial del primer apellido.

Beneficiarios que reciben pago este jueves 15 de enero

Según el calendario de pagos del Bienestar, este jueves 15 de enero corresponde el depósito a las personas cuyo primer apellido inicia con la letra "L".

El recurso se deposita directamente en la tarjeta del Banco del Bienestar, sin necesidad de realizar trámites adicionales.

Calendario de pagos de enero de 2026

La dispersión de los recursos del Bienestar durante el resto del mes se llevará a cabo conforme al siguiente orden:

L: jueves 15 de enero

jueves M: viernes 16 y lunes 19 de enero

viernes y lunes N, Ñ, O: martes 20 de enero

martes P, Q: miércoles 21 de enero

miércoles R: jueves 22 y viernes 23 de enero

jueves y viernes S: lunes 26 de enero

lunes T, U, V: martes 27 de enero

martes W, X, Y, Z: miércoles 28 de enero

Calendario de pagos Pensión Bienestar. Foto: Captura de pantalla en X

Montos vigentes de las Pensiones del Bienestar en 2026

Para este 2026, los montos de los apoyos bimestrales quedaron establecidos de la siguiente manera:

Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores: 6,400 pesos

Pensión Mujeres Bienestar: 3,100 pesos

Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad: 3,300 pesos

Programa para Madres Solteras y Trabajadoras: 1,650 pesos

