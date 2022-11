La morenista Patricia Armendáriz, fue abucheada durante un foro en la FIL Guadalajara en el que participaba junto con las panistas Margarita Zavala y Xóchitl Gálvez, así como la priísta Soraya Pérez.

En el que era un espacio de encuentro literario, la empresaria comenzó a hablar sobre Andrés Manuel López Obrador, a quien defendió como un presidente humanista, lo que le valió los abucheos del público.

Durante su turno en el panel “Retos de la Política Pública para impulsar los objetivos del Desarrollo Sostenible en México” fue que se dio la polémica.

“Me sacaron la lengua: pobreza. ‘Primero los pobres’ fue acuñado por el presidente, transferencias, Margarita Chula, existen en todos los países. El presidente más liberal que hemos tenido se llama Andrés Manuel López Obrador, liberal. Escúchenme, por favor, y déjenme explicarles”, indicó Patricia Armendáriz.

Recordó que no se trataba de un foro político, sin embargo los reclamos continuaron por lo que molesta respondió: bueno, si no me dejan hablar, ya me voy”.

Estudiantes en la #FILGuadalajara2022 abuchean a @PArmendarizMX luego de que intentó presumir el gobierno de @lopezobrador_ y sus políticas.

Los abucheos hicieron enojar a la diputada de Morena y hasta aventó el micrófono (Video 1 de 2) pic.twitter.com/rS5s4Bh85u — Carlos Torres  (@CarlosTorresF_) November 29, 2022

“Yo estoy haciendo todo es esfuerzo por transmitirles lo que sé de una manera responsable. Déjame explicarte, el presidente más liberal para mí se llama Andrés Manuel López Obrador, y te lo vuelvo a decir, bueno, cada opinión es personal”, agregó.

Retomó el argumento diciendo que daría una explicación como economista.

“Este presidente lo que ha hecho en toda su trayectoria, como su trayectoria más importante ha sido mejorar el sistema tributario para mejorar las transferencias del Bienestar”, y aseguró que durante este sexenio la tributación ha crecido como nunca.

“Ya me sacaron la lengua, señores, pues ya estoy acá. El Bienestar, el presidente ha sido obsesivo que su política número uno es la defensa de los mayores y de la Salud, va a de

Además aseguró que lo que la impulsó a trabajar con esta administración fue que la primera conferencia del presidente fue con los empresarios.

“Estoy absolutamente convencida de que ha habido un deterioro en la personalidad del mandatario en la parte correspondiente. Me preocupa muchísimo ese arrinconamiento de todos los poderes fácticos que existían anteriormente”, comentó.

Segundos antes de cortar su discurso, la morenista se mostró muy molesta por las reacciones del público.



