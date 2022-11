Parque de Súper Mario Bros en CDMX en dónde está

El "súper puente" de noviembre ya está aquí, debido a la conmemoración del inicio de la Revolución Mexicana los más pequeños de la casa descansarán el lunes 21 de noviembre, pero el viernes 18 tampoco acudirán a la escuela, pues hay descarga administrativa en las escuelas.

Dado ese "mega puente", las empresas aprovecharán para realizar "El Buen Fin 2022", una jornada de descuentos y promociones en varias tiendas. Sin embargo, sabemos que no a todos les gustan las aglomeraciones y es por eso que te dejamos una idea para un plan familiar y totalmente gratis en CDMX.

En los últimos días, mucho se ha hablado de que el Zócalo de la CDMX tendrá una romería navideña, en donde se instalarán juegos mecánicos, de comida y otras aracciones, pero aún faltan días para conocer la fecha en la que se abrirá esa atracción.

Por ahora, si lo que quieres es un plan más a la mano hay uno que es ideal para quienes son fans de Super Mario Bros, pues hay un parque en donde hay figuras de este popular personaje de videojuegos.

En el lugar hay figuras de Mario, Luigi y Yoshi y hasta un árbol de cerezo recreado para que te sientas en Japón.

Parque con trenecito, tirolesa y área para perros

Para los niños hay un trenecito en el que los peques pueden dar una vuelta por el parque, que tiene canchas y área de juegos.

Otra de las atracciones son las fuentes brotantes, que en los días de calor se vuelven muy populares, sumadas a la tirolesa, en la que sólo pueden subirse niños.

En este espacio también hay cabida para los "lomitos", pues hay un espacio caninco, en donde los perros pueden divertirse y brincar a la par que los niños.

El parque del que te hablamos está recién reinaugurado y se encuentra en avenida Emilio Carranza, colonia Moctezuma 1a Sección, en la alcaldía Venustiano Carranza.

Te dejamos un mapa para que puedas llegar fácilmente.

