“Para uso exclusivo del Noa Noa”: recibe billete con la cara de Juan Gabriel y se vuelve viral

En un video difundido en redes sociales, un joven se lamenta por haber sido víctima de un engaño con un billete de 50 pesos, el cual además tenía el rostro del cantante Juan Gabriel.

En su cuenta de TikTok, la víctima explicó que todo ocurrió por no revisar su cambio al momento de recibirlo.

Señala que todo parecía normal hasta que le dio vuelta al billete y se llevó la sorpresa de que donde debía estar el rostro del caudillo José María Morelos y Pavón aparece el del “Divo de Juárez”.



“Chale banda, me acaban de dar un billete falso, todo por no revisar al momento. Según yo ahorita lo reviso con sus ventanitas, sus mariposas y cuando lo volteo, no mames este guey es Juan Gabriel".

La publicación, que ya se ha hecho viral, cuenta con muchos comentarios donde algunos hacen alusión a las canciones del cantante y hasta hay quienes pretenden comprar tan peculiar billete.

“Y cuando lo volteo- Queridaaaaaaa!!”, “es para uso exclusivo del Noa Noa”, “Valido solo en Juárez”, “Te doy 200” y “En cuanto me lo vendes” son algunos de los comentarios.

afcl/acmr