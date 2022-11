Paola Rojas prepara nuevo comienzo en Televisa; “me alisto para crear y crecer”

Entre los cambios que alista Televisa en su barra programática, el noticiario ‘Al Aire’ que es encabezado por Paola Rojas, pasará a ser conducido por el politólogo y periodista Género Lozano a partir de enero.

En el comunicado dado a conocer por N+ se detalló que Paola Rojas, columnista de EL UNIVERSAL, dirigirá y conducirá un nuevo programa. “Este nuevo proyecto fortalecerá la apuesta digital de N+ Media a través de una propuesta de mayor cercanía con las audiencias digitales”.

Aunque Paola Rojas no ha dado mayor información respecto del nuevo proyecto que iniciará, sí compartió una publicación en sus cuentas oficiales de Instagram y Twitter.

Con una serie de fotografías en la playa de Veracruz, estado al que viajó para transmitir su programa desde la Expo Turismo 2022, la periodista se mostró emocionada por el nuevo proyecto que emprenderá el próximo año.

“Me preparo para un nuevo inicio. Me alisto para crear y crecer. Abrazo esta vida y sus cambios que me acercan más a ti”.

— Paola Rojas (@PaolaRojas) November 15, 2022

— Paola Rojas (@PaolaRojas) November 15, 2022