One Punch Man: ¿cuándo y dónde ver el primer capítulo de la tercera temporada?

Luego de 6 años de ausencia, el famoso , "One Punch Man", ha regresado para una tercera temporada, causando sensación entre los seguidores de la historia, quienes se habían rendido a que no habría nuevas producciones.

Este anime, basado en el webcómic de acción y comedia japonés del mismo nombre -creado por One e ilustrado por Yūsuke Murata en 2009-, emitió su primera temporada entre octubre y diciembre de 2015, regresando con una segunda temporada en abril de 2019.

Ahora, seis años después de su segunda entrega, el lanzamiento de una tercera temporada ha paralizado al fandom, quienes confían en que la espera no habrá sido en valde y la nueva producción no decepcionará.

Poster de la tercera temporada de ne Punch Man. Foto: X @DiscussingFilm

¿Cuándo y dónde ver el primer capítulo de One Punch Man 3?

El primer capítulo de la tercera temporada de One Punch Man se estrenó el pasado domingo 12 de octubre.

Este episodio, titulado "Reunión de estrategia", continúa con la historia y cuenta con la siguiente sinopsis: "La Asociación de Héroes planea rescatar al hijo del patrocinador. Fubuki invita a Saitama a unirse a su bando. Garou despierta en la guarida de la Asociación Kaijin".

Este primer capítulo ya está disponible a través de Netflix y la plataforma de streaming que se especializa en la distribución de anime y contenido asiático, Crunchyroll.

A diferencia de otras series animadas, One Punch Man no lanzó todos los capítulos de la temporada el mismo día, lo que significa que, por ahora, únicamente está disponible ese primer episodio.

El segundo capítulo se estrenará el próximo domingo 19 de octubre, y así continuarán los estrenos de cada episodio hasta que culmine la temporada de 12 capítulos.

