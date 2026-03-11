¿Olvidaste los datos de tu cuenta Llave MX?; conoce el paso a paso para recuperar tu usuario

La plataforma de identidad digital Llave MX, se ha convertido en una herramienta para simplificar la incorporación de los mexicanos a distintos trámites, becas y apoyos del gobierno, agilizando el proceso desde un solo perfil validado.

Si eres padre, madre o tutor, y estás interesado en registrar a tu hijo en alguna beca impulsada por el gobierno federal, es necesario generar una cuenta Llave MX, ya que se trata de un requisito indispensable para poder solicitar cualquier apoyo.

En ese sentido, una de los escenarios más comunes entre las familias con más de un hijo en educación básica es la recuperación de la cuenta Llave MX, ya que al tratarse de una perfil verificado con documentación personal, la plataforma no permite la creación de otra cuenta, así que al olvidar tu contraseña, es necesario recuperar la cuenta.

Leer también: SSC advierte sobre retos virales con uso de fuego; ¿cómo evitar caer en desafíos de redes sociales?

Descubre como recuperar tu cuenta Llave Mx. Foto: Especial

¿Cómo recuperar mi usuario de cuenta Llave MX?

En temporada de las nuevas convocatorias para programas como la Beca Rita Cetina, el Coordinador Nacional de Becas para el Bienestar, Julio León, compartió en redes sociales un tutorial para recuperar el usuario y contraseña de la cuenta Llave MX.

Ingresa a la página www.llave.gob.mx

Selecciona la opción “ ¿olvidaste tu usuario? ”

” Ingresa tu CURP, da clic en el apartado que dice “ No soy un robot ”

” Selecciona el botón rojo que dice “ Consultar ” y automáticamente te llegará un correo en la dirección electrónica que ligaste a la cuenta Llave Mx .

” y automáticamente te llegará un correo en la dirección electrónica que ligaste a la cuenta . En el correo se anexará una liga de acceso para consultar tu usuario

Conoce los sencillos pasos para crear tu cuenta Llave MX y poder realizar el registro de alumnos de primaria a la Beca Rita Cetina. Foto: Programas para el Bienestar

¿Cómo recuperar la contraseña de mi cuenta Llave MX?

En caso de n o recordar la contraseña, los pasos a seguir para acceder a la cuenta varían un poco.

Ingresa a la página www.llave.gob.mx

Selecciona la opción “ ¿olvidaste tu contraseña ?”

?” En este caso la página te pedirá tu número celular o el correo que asociaste tu perfil

Da clic en el apartado que dice “ No soy un robot ” y pica el botón “ Enviar ”

” y pica el botón “ ” Consulta el enlace que se enviará a los medios de contacto que registraste para poder crear una nueva contraseña en tu cuenta Llave MX

Atención, mamá, papá, tutora y tutor:



🔴 Si olvidaste tu usuario o contraseña de tu Llave MX, ¡no te preocupes!



Aquí te explico cómo hacerlo ▶️

Recuerda que la necesitas para registrar a tus hijas e hijos a la Beca de Apoyo para Uniformes y Útiles #RitaCetina. pic.twitter.com/4p06D93RZl — Julio León (@Julio_LeonT) March 10, 2026

También te interesará:

Sarampión en México: ¿cuáles son los principales síntomas de la enfermedad?; conoce el tratamiento eficaz

VIDEO: cubano en México reacciona a tiendas 3B; “esto en mi país sería un lujo”

¿Dónde tramitar la tarjeta INAPAM en CDMX? No te pierdas los beneficios en el 2026

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dcs