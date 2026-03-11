¿Olvidaste los datos de tu cuenta Llave MX?; conoce el paso a paso para recuperar tu usuario

Más Información

La plataforma de identidad digital , se ha convertido en una herramienta para simplificar la incorporación de los mexicanos a distintos trámites, becas y apoyos del gobierno, agilizando el proceso desde un solo perfil validado.

Si eres padre, madre o tutor, y estás interesado en registrar a tu hijo en alguna beca impulsada por el gobierno federal, es necesario generar una cuenta Llave MX, ya que se trata de un requisito indispensable para poder solicitar cualquier apoyo.

En ese sentido, una de los escenarios más comunes entre las familias con más de un hijo en educación básica es la Llave MX, ya que al tratarse de una perfil verificado con documentación personal, la plataforma no permite la creación de otra cuenta, así que al olvidar tu contraseña, es necesario recuperar la cuenta.

Descubre como recuperar tu cuenta Llave Mx. Foto: Especial
Descubre como recuperar tu cuenta Llave Mx. Foto: Especial

¿Cómo recuperar mi usuario de cuenta Llave MX?

En temporada de las nuevas convocatorias para programas como la Beca Rita Cetina, el Coordinador Nacional de Becas para el Bienestar, Julio León, compartió en redes sociales un tutorial para recuperar el usuario y contraseña de la cuenta Llave MX.

  • Ingresa a la página www.llave.gob.mx
  • Selecciona la opción “¿olvidaste tu usuario?
  • Ingresa tu CURP, da clic en el apartado que dice “No soy un robot
  • Selecciona el botón rojo que dice “Consultar” y automáticamente te llegará un correo en la dirección electrónica que ligaste a la cuenta Llave Mx.
  • En el correo se anexará una liga de acceso para consultar tu usuario
Conoce los sencillos pasos para crear tu cuenta Llave MX y poder realizar el registro de alumnos de primaria a la Beca Rita Cetina. Foto: Programas para el Bienestar
Conoce los sencillos pasos para crear tu cuenta Llave MX y poder realizar el registro de alumnos de primaria a la Beca Rita Cetina. Foto: Programas para el Bienestar

¿Cómo recuperar la contraseña de mi cuenta Llave MX?

En caso de n o recordar la contraseña, los pasos a seguir para acceder a la cuenta varían un poco.

  • Ingresa a la página www.llave.gob.mx
  • Selecciona la opción “¿olvidaste tu contraseña?”
  • En este caso la página te pedirá tu número celular o el correo que asociaste tu perfil
  • Da clic en el apartado que dice “No soy un robot” y pica el botón “Enviar
  • Consulta el enlace que se enviará a los medios de contacto que registraste para poder crear una nueva contraseña en tu cuenta Llave MX

