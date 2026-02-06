Ofertas y Folletos se suma al Día del Amor con promociones especiales

Febrero es uno de los meses con mayor actividad comercial en México, impulsado por la celebración del Día del Amor y la Amistad, una fecha en la que las personas buscan regalos, detalles y experiencias para compartir con pareja, amigos o seres queridos. En este contexto, la sección Ofertas y Folletos se posiciona como una herramienta clave para facilitar el acceso a promociones y descuentos vigentes durante esta temporada.

Desarrollada por El Universal, la sección Ofertas y Folletos reúne en un solo espacio digital catálogos, folletos interactivos y ofertas actualizadas de diversas marcas y comercios, permitiendo a los usuarios comparar opciones de manera práctica y planear mejor sus compras en fechas clave como el 14 de febrero. Esta propuesta responde a la necesidad de centralizar la información comercial en un entorno confiable y de fácil navegación.

Uno de los pilares de esta iniciativa es la colaboración con Publitas, empresa de tecnología especializada en la digitalización de folletos impresos y su transformación en catálogos digitales interactivos. A través de su tecnología, Publitas permite que los tradicionales folletos físicos evolucionen a formatos digitales dinámicos, optimizados para dispositivos móviles y computadoras, sin perder su estructura original.

Gracias a esta colaboración, los folletos que forman parte de Ofertas y Folletos ofrecen una experiencia de navegación más intuitiva, visual y accesible. Los usuarios pueden recorrer páginas digitales, identificar promociones vigentes y explorar distintas categorías de productos de forma ágil, lo que resulta especialmente útil durante temporadas de alta demanda como el mes del amor.

Foto: canva

Durante febrero, la sección concentra promociones relacionadas con regalos y celebraciones del Día del Amor y la Amistad, abarcando categorías como tecnología, moda, artículos personales, productos para el hogar, supermercados y entretenimiento. Esta diversidad permite que los consumidores encuentren opciones acordes a distintos gustos y presupuestos, desde detalles sencillos hasta obsequios más elaborados.

La alianza entre El Universal y Publitas también representa una ventaja para las marcas y comercios participantes, ya que les permite ampliar el alcance de sus campañas promocionales dentro de un entorno editorial consolidado. Al integrar sus folletos digitales en la sección, las marcas logran mayor visibilidad, mientras que los lectores acceden a información clara, ordenada y actualizada sobre precios y promociones.

Foto: Canva

En un entorno digital donde el consumidor prioriza la comparación y la planeación antes de comprar, Ofertas y Folletos responde a una tendencia creciente: consultar promociones en línea antes de tomar decisiones de consumo. La posibilidad de revisar múltiples catálogos en un solo espacio reduce el tiempo de búsqueda y mejora la experiencia del usuario, especialmente en fechas donde las compras suelen realizarse con mayor urgencia.

Con motivo del Día del Amor, esta sección se convierte en un aliado para quienes buscan celebrar con un detalle significativo sin gastar de más. La tecnología de Publitas permite que los catálogos se mantengan actualizados, asegurando que las promociones disponibles reflejen la vigencia real de las ofertas durante todo el mes.

De esta manera, Ofertas y Folletos consolida su propuesta como un punto de encuentro entre consumidores y marcas, combinando contenido editorial, tecnología digital y promociones comerciales. En una temporada tan relevante como el mes del amor, la sección reafirma su utilidad como una guía práctica para descubrir ofertas, comparar opciones y aprovechar descuentos en un solo lugar.