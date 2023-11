¡No sólo Bad Bunny! Canción "Mi primera chamba" de TikTok también fue generada con IA

El reciente escándalo de Bad Bunny, en el que explotó contra el uso de la Inteligencia Artificial (IA) para generar canciones y hacerlas pasar como si fueran de su autoría, continúa dando de qué hablar en redes sociales.

Hace unos días se viralizó en TikTok una pista que parecería grabada por el mismo “Conejo malo”, quien se encuentra promocionando su álbum “Nadie sabe lo que va a pasar mañana”, aunque no es de él.

Sorpresivamente, la canción generada con IA agradó a miles de usuarios de la plataforma china, lo cual provocó la ira del cantante puertorriqueño. Este no es un caso aislado, pues el rapero Eladio Carrión también fue víctima de dichas herramientas tecnológicas.

¿Quién creó el audio viral "Mi Primera chamba" de TikTok?

El trend “Mi Primera chamba” atrajo la atención de más de 1.7 billones de internautas gracias a su recopilación de videos graciosos sobre errores comunes al momento de trabajar.

En los clips se escucha el audio “Mi primera chamba, me acuerdo del día en que de la chamba yo me enamoré” con un ritmo pegajoso. Pero, contrario a lo que muchos creen, el verso no corresponde a la pista original y compuesta por Eladio Carrión.

Esta canción viral de TikTok es una mezcla generada con IA a partir del tema “Si la calle llama” de Bryant Myers, Myke Towers y Carrión.

En el estribillo original se escucha “Mi primer par de peso, me acuerdo del día en que del dinero yo me enamoré. El cartero llegó sonriendo, me dijo que yo coroné. Le di una paca y le dije: ‘¿Qué tal si lo hacemo’ otra ve’?”.

A través de la IA, el tiktoker @bluegrave_ dio origen a la popular canción que todo mundo quiere corear. Tal fue la euforia por el trend que, a diferencia de la reacción de Bad Bunny, el rapero se sumó a la tendencia e interpretó el tema en vivo:

Eladio Carrión cantó parte de “Mi Primera Chamba”, un IA que se fue viral pic.twitter.com/YWWPmN9MEs — carloxx iván (@itscarlosivan) October 21, 2023





