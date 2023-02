¡No aprende! Alfredo Adame y todas las peleas callejeras que ha protagonizado

Alfredo Adame provocaba los suspiros de las televidentes mexicanas en los años 90, el conductor nacido en Guadalajara fue el galán de varias telenovelas de Televisa y hoy (de nuevo) se vio envuelto en una pelea en plena vía pública.

Lo anterior a tan solo unos meses de que fuera operado de cuatro fracturas en el rostro, luego de que dos sujetos lo golpearan brutalmente a las afueras de su casa.

Ya han sido varias las ocasiones en que el actor se ve envuelto en peleas y hablar de Alfredo Adame es, actualmente, sinónimo de pleitos y escándalos, pues ha sido una personalidad que ha brillado por su carácter temperamental en diferentes situaciones de la vida.

Las otras peleas de Alfredo Adame

La más reciente se viralizó el día de hoy; en las imágenes virales, se puede ver que mientras Adame intenta cruzar la calle es alcanzado por un hombre quien, al parecer, intentaba agredirlo por la espalda y tras decirle unas cuantas palabras, ambos se van a los golpes.

Aunque no se alcanza a apreciar muy bien, en cierto momento del enfrentamiento el hombre saca una especie tubo y arremete en contra de Adame, quien para ese momento ya se encontraba en el suelo.

Un amigo vio cómo ahorcaban a @_alfredoadame con una llave de coche siempre hay algo qué contar con ese señor. @ElUniversal #VerguizasCabronas pic.twitter.com/TDDOKg7nDI — Chris Corominas (@ChristianOpeth) February 2, 2023

Pelea que dejó a Adame con desprendimiento de retina

En diciembre pasado, a través de redes sociales se divulgó el video de la pelea donde el actor sufrió varias lesiones.

En dicho material se aprecia que el actor fue quien dio la primera patada, pero su intento fue en vano, puesto que cuenta con fracturas en el rostro y el desprendimiento de retina.

Alfredo Adame dijo en sus redes sociales que fue golpeado al tratar de auxiliar a una mujer que resultó herida tras la balacera que ocurrió cerca de su domicilio, puesto que lo agredieron “sin motivo”.

En la publicación de Twitter se aprecia que el actor se acerca a un grupo de personas, posteriormente discute con ellos, uno de los integrantes de camisa blanca trata de separarlos; sin embargo, tras dimes y diretes es el actor quien lanza la primera patada.

Alfredo Adame y sus peleas con famosos

Con quien también tuvo problemas fue con la exparticipante de “La casa de los famosos 2”, Laura Bozzo con quien tuvo una discusión en un programa en vivo, a donde llegó a ser invitado para platicar en un debate sobre el acoso en redes sociales, pero terminó peleando con la peruana.

Ella dijo que él era un misógino, pero él respondió que la expulsaran del país, luego de supuestamente la conductora señaló que le daba asco Alfredo luego de que se lanzó por una candidatura.

“Las palabras son como la bala una vez que salen del cañón no tienen regreso”, le dijo Adame a Bozzo, pero después el ambiente se subió de nivel en el show “Laura sin censura”.

Alfredo Adame vs Carlos Trejo

Con quien tiro por viaje ha tenido pleito, Adame ha sido con el cazafantasmas Carlos Trejo con quien todavía tiene una gran rivalidad. Alfredo argumentó que él simplemente quiere colgarse de su fama, mientras que Trejo se burló de una imagen donde su compañero salía desnudo.

En una conferencia los ánimos se encendieron cuando ambos convocaron a la prensa para un pleito que se darían en un ring, pero ya al final no se dio. En aquel momento Trejo le dio un botellazo en la nariz.

“No pasa nada a mí ni me duele, descuidado me aventó un botellazo, todo lo que ha hecho lo va a pagar, el hijo de su p** madre, es un acto de cobardía”, opinó Adame, mientras que Trejo aclaró que lo que diga su rival no es cierto. “Este señor es el que empezó la bronca”.

