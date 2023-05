Mujer publicó un tuit para encontrar al hombre que le invitó una cerveza en casamiento y lo logró

Las redes sociales, en especial Twitter, se han convertido en una gran opción para encontrar al “amor de tu vida”. Solo debes publicar una foto, un video o alguna información muy específica de la persona que viste en la calle y dejar que internet “haga su magia”.

Recientemente, la historia de una joven se volvió viral en Twitter, luego de que publicara en dicha red social un mensaje para encontrar a un joven que conoció en un casamiento.

¿Qué hizo la joven?

Eugenia, cuyo usuario es @eugeoptimista, decidió publicar en su cuenta de Twitter el siguiente tweet: “Si sos el pelado que me invitó a tomar una cerveza el sábado pasado en el casamiento de Juli y Mica, acepto”. El mensaje fue publicado la semana pasada, y 72 horas después apareció “el pelado”.

Si sos el pelado que me invitó a tomar una cerveza el sábado pasado en el casamiento de Juli y Mica, acepto (tarde siempre) — EUGE (@Eugeoptimista) April 25, 2023

Se trataba de Ramiro Patti, quien conoció a Eugenia en el casamiento de unos amigos, la invitó a tomar una cerveza pero nunca intercambiaron números o alguna red social de contacto. “Si te digo que me abrí una cuenta en Twitter para ir por esa birra, ¿me creés?”, le respondió Ramiro por Twitter.

“La verdad es que fue muy loco, porque en Twitter contamos lo que realmente pasó. Yo el sábado fui al casamiento de mis amigos y ahí estaba ella, hermosa. Y le ‘arrastré el ala’ toda la noche; toda la noche estuve ahí, tirándole chistecitos por lo bajo. Siempre respetando su trabajo, obvio”, reveló Ramiro a un programa de televisión de Argentina.

Incluso Ramiro aseguró que se “cansó de buscarla”, que ya no sabía con quién hablar para conseguir el número de teléfono de Eugenia. “El martes a la noche estaba yendo a comprar helado y me hacen una videollamada mis amigos, los que se casaron. Me dijeron ‘Rami, la encontramos, te está buscando en Twitter'. Yo no podía creerlo”, sostuvo.

Por suerte ahora Ramiro y Eugenia se están conociendo, y en Twitter todos quieren saber cómo sigue esta historia de amor.