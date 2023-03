Mujer exhibe abuso que vivió en su matrimonio: "Me agradezco poder salir de ahí"

Karen, una usuaria de redes sociales, acusó el abuso que vivió durante su matrimonio, donde compartió una conversación de WhatsApp con mensajes que su esposo le mandaba.

Por medio de Twitter, la usuaria @KaremPadilla reveló la conversación que sostuvo con su esposo, quien le pedía que le enseñara por completo lo que traía puesto.

"¿Cómo andas de ropa?", se lee en la conversación, a lo que la joven respondió: "Jeans y blusa negra".

Lee también Adrián Marcelo revela qué detonó la furia de Chessman y por qué lo golpeó

Sin embargo, su esposo le pidió que le mandara una foto completa, a lo que ella le envió una imagen de su blusa; sin embargo, él respondió: "Eso no es completo".

Luego de que su marido insistiera que le mandara más fotos de su vestimenta, la usuaria le mandó una imagen con sus pantalones rotos. "Órale. Qué pantalón. ¿Qué no te había dicho que esas chingaderas no?", expresó el hombre.

Finalmente, tras contestar que no le había pedido eso, el esposo contestó: "¿No? ¿Segura? Que bien te portas.

Lee también ¿Cómo ver un eclipse solar de forma segura?

"Me estoy perdonando", dice la joven

Por su parte, Karen expresó en su publicación que "no estoy orgullosa de muchas cosas que hice en mi matrimonio, pero me estoy perdonando, porque en su momento creía tener que defenderme, cuidarme y que era lo mejor para mí. Sé que un día lograré perdonarme por completo. Me agradezco poder salir de ahí".

Aunado a ello, comentó que pese a que la lastimaron psicológica y físicamente "estoy viva y más fuerte que nunca". "Me perdonaré por confiar en alguien que se suponía que amaba, por 'permitir' que me lastimaran psicológica y físicamente. Hoy estoy rota, pero estoy viva y más fuerte que nunca".

Me perdonaré por confiar en alguien que se suponía que amaba, por “permitir” que me lastimaran psicológica y físicamente. Hoy estoy rota, pero estoy viva y más fuerte que nunca. — (@KaremPadilla) March 8, 2023

¿Cómo denunciar un maltrato?

La violencia hacia las mujeres de todas las edades, tiene una serie de consecuencias que ponen en riesgo constante su salud física y su bienestar emocional, atentando en contra de sus derechos humanos, así como en el pleno desarrollo de sus habilidades y capacidades.

Lee también VIDEO: Ricardo Salinas Pliego presume cena con James Cameron: "Un privilegio"

Para iniciar una denuncia es necesario acudir a la Agencia del Ministerio Público o Agencia del Ministerio Público Investigadora, especializada en Delitos Contra la Libertad, la Seguridad sexual y contra la familia.

De igual manera, deberás llevar consigo una identificación oficial.

Suscríbete aquí para recibir directo en tu correo nuestras newsletters sobre noticias del día, opinión y muchas opciones más.

aosr