Mujer cambia de tatuador y se le cae la piel a causa de una mala praxis

Una joven se volvió viral luego de contar que fue víctima de mala de praxis. Lauren tenía un tatuador de confianza pero esta vez decidió cambiarlo. Lo que nunca sospechó es que terminaría con daños en su piel luego de realizarse 3 sencillos diseños. Ella solo buscaba que le pusiera dos frases cortas y 3 estrellitas.

Según explicó desde su cuenta de TikTok ella se tomó el trabajo de explicarle al joven: “Quiero ‘ríos y caminos’ en mi brazo, tres estrellas detrás de mi oreja y luego ‘todo con amor’ en mi cadera”. Pero cuando el joven terminó con su trabajo quiso morir. “Estos tatuajes eran tan malos que lloré todo el camino a casa”, sostuvo decepcionada.



Entre lágrimas contó el horro que vivió. Foto: TikTok @laurenhufnagell

Pero tal como mostró en el video lo peor vino después. “No me di cuenta hasta que los terminó y los vi”, sostuvo Lauren. Ella estaba devastada sin saber que lo que aun le faltaba sufrir. Luego de dar a conocer lo espantoso de los diseños el problema mayor fue cuando se despertó al otro día.

“Al día siguiente, faltaban letras literales. La letra ‘Y’ comenzó a caerse de mi piel”, reveló la joven culpando abiertamente al tatuador por mala praxis. Lauren sostuvo que según su parecer todo se debió a la velocidad con la que los hizo. Fue ahí cuando tomó la decisión de volver con quien debió estar desde un principio.