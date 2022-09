Muere Thurston Waffles, el gatito que se volvió meme por su peculiar aullido

Cuando se trata de hablar de memes no todo es risa y diversión, pues en esta ocasión, Thurston Waffles, el gatito que se volvió viral por su peculiar maullido murió a la edad de 15 años.

A través de Instagram, la cuenta oficial del michi reportó el lamentable deceso.

"No puedo creer que esté escribiendo esto, pero tengo que decirte ahora que hemos perdido a Thurston. Duele a su madre y a mí saber lo mucho que le va a doler esto a muchos de ustedes", se lee en la publicación.

Lee también: VIDEO. Niño pide mil "likes" en TikTok para que su mamá deje de fumar y recibe más de 3 millones

"Tu vínculo con él era real. Tu vínculo con nosotros es real. Siempre ha sido palpable a través de las palabras amables que nos diste y los chistes que hicimos con nuestro pequeño favorito. Sé que esto te va a sentir repentino porque también es repentino para nosotros. Solo quiero advertirte de frente que estoy a punto de discutir lo que pasó", agregó.

Ante este hecho, los dueños del minino contaron los detalles del fallecimiento. "Después de 15 años hicimos un gran cambio positivo en la vida. Durante el mes desde que llegamos aquí, Thurston estaba amando la nueva casa. Solo unos días antes de que lo perdiéramos estaba corriendo por la casa como un gatito, por eso lo que pasó después fue tan impactante y difícil de procesar. Hemos estado luchando contra lo que parece una infección de sinusitis durante varias semanas con él".

"Los veterinarios (teníamos dos opiniones separadas) pensaron razonablemente que tenía que ser una infección de sinusitis o algo relacionado con sus dientes. Así que después de tratarlo con antibióticos y no tener que desaparecer el problema, el veterinario sugirió que hiciéramos una dental ya que pensaron que lo más probable es que tuviera un diente absceso", añadió.

Lee también: VIDEO. Niño regala ramo de flores a su amiga por cumpleaños y "rompe corazones" en TikTok



Sin embargo, relató: "Nos llamaron más tarde ese día para decir que sus dientes estaban bien, pero habían encontrado una masa. Nos preguntaron si queríamos hacer un TAC (tomar imágenes tridimensionales), a lo que, por supuesto dijimos que sí, después de lo cual fue visto por un radiólogo que confirmó que se trataba de cáncer nasal. Al despertarse, su infección nasal entró en exceso, no respondió a los antibióticos, y dos días después se había ido".

Así, el texto describió como paso sus últimos días Thurston. "Espero que te reconforte saber que hicimos todo lo posible para que se sintiera feliz y seguro, y que su fallecimiento fue suave. Pasó sus últimos días frente a su lámpara favorita con su madre y yo haciendo que todo se sintiera lo más normal posible. Dicho esto, su madre y yo estamos completamente devastados. Dicen que los perros son los mejores amigos del hombre, pero el mío era un gato. Un gato blanco gambas, dulce, adorable y bobo".

Finalmente, señaló que la cuenta del michi estará inactiva "después de que hayamos tenido tiempo para sanar". "No estoy seguro de qué hacer con sus redes sociales desde aquí. He estado revisando sus vídeos y muchos de ellos todavía me hacen reír. Tal vez después de que hayamos tenido tiempo para sanar, Thurston también pueda hacerte reír de nuevo. Todo el amor, Matt y Shelli -Probablemente voy a estar desconectado y no responder a los comentarios, pero los leeré y les doy las gracias por todas sus amables palabras".

Suscríbete aquí para recibir directo en tu correo nuestras newsletters sobre noticias del día, opinión, planes para el fin de semana, Qatar 2022 y muchas opciones más.

aosr/rmlgv