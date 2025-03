Mr Doctor se disculpa públicamente con Maryfer Centeno; "asumo el compromiso de no repetir este comportamiento"

Tras protagonizar una de las grandes polémicas del 2024, los creadores de contenido, Maryfer Centeno y Mr. Doctor, continúan acaparando la atención de los internautas.

Lo que comenzó como una serie de publicaciones en redes sociales en julio de 2024, se transformó en una polémica que acaparó titulares y generó una gran discusión en torno a la veracidad de la grafología y la libertad de expresión en las plataformas digitales.

Todo comenzo cuando, Mr. Doctor publicó un hilo en 'X' (anteriormente conocido como Twitter) en el que criticaba duramente a Maryfer Centeno. En dicho mensaje, el creador de contenido acusaba a la grafóloga de ser una “charlatana” y aseguraba que la grafología no tenía base científica.

Asimismo en uno de sus videos, el también influencer se refirió a Centeno con términos peyorativos, asegurando que había engañado al público con su trabajo. Entre los calificativos que utilizó, se encontraban expresiones como "maestra del engaño", "vieja babosa", "mosquita muerta" y "mustia", palabras que generaron una gran polémica y desencadenaron una serie de reacciones entre los seguidores de ambos.

Tras esto la respuesta de Maryfer no se hizo esperar. Ante las agresiones verbales y la acusación de fraude, la grafóloga decidió interponer una demanda por discriminación y amenazas.

Con el paso de los meses, el conflicto legal continuó su curso, pero recientemente se dio a conocer que ambas partes, Octavio Arroyo Martínez (Mr. Doctor) y María Fernanda Centeno Muñoz (Maryfer Centeno), llegaron a un acuerdo. Esto llevó al cierre de la demanda presentada por la grafóloga, un giro importante en la disputa que había mantenido a la opinión pública pendiente.

Mr Doctor se disculpa públicamente con Maryfer Centeno tras llegar a un acuerdo

Una fotografía en la que ambos personajes aparecían sentados juntos, firmando documentos, rápidamente se viralizó en las redes. Esta imagen se convirtió en el centro de atención de varios usuarios, quienes se preguntaban sobre el contenido y la naturaleza del acuerdo.

Para aclarar la situación, Mr. Doctor publicó un video en su cuenta de X, en el que se disculpó públicamente por su comportamiento y por los comentarios ofensivos que había emitido hacia Centeno.

En el clip, el creador de contenido aceptó su responsabilidad por haber empleado lenguaje violento e injustificado y reconoció que sus comentarios no solo fueron inapropiados, sino que también afectaron a la reputación de la grafóloga.

"Los últimos meses han sido difíciles para Maryfer Centeno, todo tras la publicación de diversos vídeos en donde fui violento con ella, además de atacar su trabajo como grafóloga, una disciplina que es lícita y que tiene validez en diversas instituciones como la SEP, la UNAM y el Poder Judicial. Sin embargo, mis comentarios desataron un conflicto profundo", dijo.

Aunado a ello aceptó que su actitud había generado un conflicto más profundo del que había anticipado y señaló que sus comentarios fueron el detonante de un linchamiento mediático que afectó no solo a Centeno, sino también a su familia.

"No hubo pretexto para utilizar un lenguaje tan agresivo, y reconozco que emplear dichos calificativos fue un error grave que no se puede justificar de ninguna manera. Asumo el compromiso de no repetir este comportamiento contra Maryfer", agregó.

También reflexionó sobre el impacto de sus palabras, señalando que, aunque mantendría sus convicciones sobre el tema de la salud, aprendería de esta experiencia y sería más cuidadoso con la forma en que se dirige a los demás en el futuro.

"Exhorto a la comunidad en redes sociales a detener los ataques hacia todos los involucrados en esta polémica"

Finalmente, aprovechó la oportunidad para agradecer al abogado Erick Rauda, cuya intervención fue clave para facilitar el acuerdo entre ambas partes. Según el influencer, la mediación de Rauda permitió encontrar una solución pacífica para concluir este conflicto, evitando que la situación se intensificara aún más.

"Quiero también agradecer al abogado Erick Rauda, cuyo trabajo incansable y enfoque humano acercaron a ambas partes, permitiendo encontrar una solución para concluir este conflicto. Su intervención fue decisiva para superar este episodio"

