Más Información

Miércoles de Ceniza 2026: los mejores memes que dejó el inicio de la Cuaresma; redes no perdonan

Miércoles de Ceniza 2026: los mejores memes que dejó el inicio de la Cuaresma; redes no perdonan

Miércoles de Ceniza 2026; ¿qué pasa si se me borra o no me pongo la cruz?; esto dice la iglesia

Miércoles de Ceniza 2026; ¿qué pasa si se me borra o no me pongo la cruz?; esto dice la iglesia

Semana Santa 2026: ¿pagan doble si trabajas el jueves y viernes santo?; descubre lo que dice la LFT

Semana Santa 2026: ¿pagan doble si trabajas el jueves y viernes santo?; descubre lo que dice la LFT

Folletos y Ofertas: una herramienta para descubrir promociones

Folletos y Ofertas: una herramienta para descubrir promociones

Miércoles de Ceniza 2026: ¿de qué están hechas las cenizas?; este es su origen

Miércoles de Ceniza 2026: ¿de qué están hechas las cenizas?; este es su origen

El inicio de la representa, en la era contemporánea, un fenómeno que trasciende los muros de las iglesias para instalarse de forma contundente en el ecosistema digital.

Este 18 de febrero de 2026, el Miércoles de Ceniza es el escenario de una jornada donde el humor y la tradición convergen.

Foto: Captura de pantalla en X
Foto: Captura de pantalla en X

Lee también:

La estética de la ceniza y la cultura pop en el foco del humor

Uno de los temas más recurrentes en las publicaciones de este miércoles es la variabilidad estética de la marca en la frente. Los usuarios no perdonan a quienes terminan con una mancha desproporcionada.

De igual forma, circula profusamente la imagen de niños con el rostro cubierto de hollín con el lema: "Cantidad de ceniza según tus pecados", estableciendo una relación humorística entre la transgresión y el rastro físico del sacramental.

Foto: Captura de pantalla en X
Foto: Captura de pantalla en X

Lee también:

La cultura popular también sirve como lienzo para la fe. Personajes emblemáticos como Harry Potter (cuya cicatriz se transforma en una cruz en las ediciones digitales) o los habitantes de Springfield se vuelven protagonistas.

Foto: Captura de pantalla en X
Foto: Captura de pantalla en X

También te interesará:

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

aov

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]