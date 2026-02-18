Miércoles de Ceniza 2026: los mejores memes que dejó el inicio de la Cuaresma; redes no perdonan

El inicio de la Cuaresma representa, en la era contemporánea, un fenómeno que trasciende los muros de las iglesias para instalarse de forma contundente en el ecosistema digital.

Este 18 de febrero de 2026, el Miércoles de Ceniza es el escenario de una jornada donde el humor y la tradición convergen.

La estética de la ceniza y la cultura pop en el foco del humor

Uno de los temas más recurrentes en las publicaciones de este miércoles es la variabilidad estética de la marca en la frente. Los usuarios no perdonan a quienes terminan con una mancha desproporcionada.

De igual forma, circula profusamente la imagen de niños con el rostro cubierto de hollín con el lema: "Cantidad de ceniza según tus pecados", estableciendo una relación humorística entre la transgresión y el rastro físico del sacramental.

La cultura popular también sirve como lienzo para la fe. Personajes emblemáticos como Harry Potter (cuya cicatriz se transforma en una cruz en las ediciones digitales) o los habitantes de Springfield se vuelven protagonistas.

